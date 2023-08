Sogar beim Jubeln: Lionel Messi wird von Ex-Soldat beschützt

Lionel Messi gehört zu den bekanntesten Sportlern der Welt. Dieser Umstand sorgt dafür, dass der Argentinier einen speziellen Bodyguard hat.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat in Miami einen ganz speziellen Bodyguard an die Seite gestellt bekommen. Ein Ex-Soldat sorgt für den Schutz des Superstars.

WAS IST DER HINTERGRUND? Yassine Chueko folgt Messi auf Schritt und Tritt, Chueko war zuvor Soldat bei den US Navy Seals und hatte Einsätze im Irak und in Afghanistan. Nun ist Chueko, angeblich auf Anraten von Miami-Besitzer David Beckham, für den Schutz vom Weltmeister von 2022 verantwortlich.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Chueko folgt Messi sogar beim Torjubel, was ein im Internet viral gegangenes Video zeigt. Der Bodyguard ist Experte im Taekwondo, Martial Arts und Boxen.

Den Schutz hat Messi in den USA auch nötig, der Hype um den Argentinier ist riesig, die Ticketpreise für Spiele von Miami schießen in die Höhe.