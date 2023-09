Lionel Messi: Leibwächter des Superstars nimmt Flitzer in den Schwitzkasten, der auf den Weltmeister zustürmt

Nach dem 3:1-Sieg von Inter Miami beim LAFC nahm der Leibwächter von Lionel Messi einen Flitzer in den Schwitzkasten, der auf den Superstar zustürmte.

WAS IST PASSIERT? Der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner steuerte zwei Assists zum wichtigen Sieg in Kalifornien bei, der Inter Miami im Kampf um einen der begehrten Playoff-Plätze weiterhilft. Messi war die Hauptattraktion in Los Angeles und viele hochkarätige Gäste waren gekommen, da jeder in den Vereinigten Staaten versucht, ihn in Aktion zu sehen. Darunter Prince Harry, Selena Gomez und Will Ferrell. Als ein Flitzer den Platz stürmte, griff Messis persönlicher Leibwächter ein und nahm ihn in den Schwitzkasten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Den Leibwächter hat Messi bereits seit seiner Ankunft in den USA an seiner Seite. Er reagierte schneller als die Ordner im Stadion und half diesen anschließend, den Fan vom Feld zu eskortieren. Dieser trug ein altes Trikot des FC Barcelona mit Messis Namen auf dem Rücken.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Durch den Sieg über den amtierenden Champion im MLS Cup hat Inter Miami, das in der Eastern Conference weiterhin auf Platz 14 liegt, bei noch neun ausstehenden Spielen acht Punkte Rückstand auf einen Platz, der sie für die Playoffs qualifizieren würde.