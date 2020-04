FIFA 20 News: Das verändert Patch 14, Team of the Week Moments 3 veröffentlicht

FIFA 20 gehört zu den beliebtesten Games weltweit. Hier bekommt Ihr stets alle News und Geschichten rund um die Fußballsimulation von EA Sports.

FIFA 20 zieht auch in diesem Jahr Millionen von Spielern weltweit in seinen Bann. Seit dem Release im September 2019 gibt es ständig neue Entwicklungen, News und Gerüchte rund um die Fußballsimulation von EA Sports.

In diesem Artikel bekommt Ihr stets die aktuellsten Informationen zum Game - alle FIFA 20 News also. Außerdem findet Ihr weiterführende Inhalte - wie zum Beispiel die besten Talente im Karrieremodus.

FIFA 20 News: Das bringt Patch 14 mit sich - eine zu starke Taktik wurde abgeschwächt

Eintrag vom: 8. April 2020

Mehr Teams

Regelmäßig bringt EA Sports neue Patches für FIFA 20 raus. Seit dem 7. April ist das aktuellste Patch für die Versionen auf PS4 und Xbox Bestandteil des Spiels. Auf dem PC ist das Patch 14 schon seit dem 31. März aktiv.

Dabei liegen die Änderungen vor allem im taktischen Bereich. Bei den Schnelltaktiken hat EA auf den Ärger vieler Gamer reagiert und die als zu stark wahrgenommene Defensiv-Taktik "Überladen auf Ballbesitzseite" (zweimal Steuerkreuz nach unten) abgeschwächt, beziehungsweise verbraucht sie jetzt deutlich mehr Kondition der virtuellen Kicker.

Dagegen wurde die Taktik "Teampressing" wieder angepasst und auf den ursprünglichen Stand gebracht. Seit dem Patch 12 wurde durch das Teampressing deutlich mehr Ausdauer verbraucht, das wurde also rückgängig gemacht.

Wie sich die Taktik "Überladen auf Ballbesitzseite" auf das Gameplay auswirkt, seht Ihr in folgendem Video:

FIFA 20 Patch Notes 1.18 - das beinhaltet das Title Update 14:

Gameplay:

Der negative Einfluss auf die Ausdauer der Taktik "Überladen auf Ballbesitzseite" wurde erhöht.

Der negative Einfluss auf die Ausdauer der Taktik "Teampressing" wurde verringert und auf den Stand von vor dem Title Update 12 gebracht.

Wettbewerbe und Teams:

Update der CONMEBOL-Wettbewerbe: Guarani und Barcelona SC wurden zu den Verbands-Wettbewerben hinzugefügt.

Aktualisierungen mehrerer Stadien, Teams, Trikots.

Erscheinungsbild:

Updates von mehreren Trikots, Stadien und Werbebanden.

FIFA 20 News: Team of the Week Moments

Eintrag vom: 8. April 2020

Da aktuell so gut wie alle Profi-Ligen weltweit aufgrund des Coronavirus' stillstehen, ist auch das normale "Team of the Week" von FIFA Ultimate Team ausgesetzt.

Dennoch liefert EA jede Woche eine neues Team of the Week - nur eben auf eine andere Art und Weise. Diese werden aber nicht mehr nach den jeweiligen Matchdays benannt, sondern tragen den Titel "Moments". Die aktuellste Version ist das "Team of the Weeks Moments 3", das nun in einer übersichtlichen Auflistung folgt.

Startelf:

TW: Guaita, 84 GES ( )

Guaita, 84 GES ( ) IV: Benjamin Hübner, 82 GES (TSG Hoffenheim)

Benjamin Hübner, 82 GES (TSG Hoffenheim) IV: Marquinhos, 87 GES (PSG)

Marquinhos, 87 GES (PSG) LV: Andrew Robertson, 87 GES ( )

Andrew Robertson, 87 GES ( ) ZDM: Wilfred Ndidi, 87 GES ( )

Wilfred Ndidi, 87 GES ( ) ZM: Thomas Partey, 87 GES ( )

Thomas Partey, 87 GES ( ) ZM: Sergej Milinkovic-Savic, 87 GES ( )

Sergej Milinkovic-Savic, 87 GES ( ) LM: Simone Verdi, 83 GES ( )

Simone Verdi, 83 GES ( ) RF: Carlos Vela, 86 GES (Los Angeles)

Carlos Vela, 86 GES (Los Angeles) ST: Duvan Zapata, 87 GES ( )

Duvan Zapata, 87 GES ( ) ST: Iago Aspas, 87 GES ( )

Bank und Reserve:

RM: Emmanuel Dennis, 84 GES (Club Brügge)

Emmanuel Dennis, 84 GES (Club Brügge) TW: Alexander Schwolow, 84 GES ( )

Alexander Schwolow, 84 GES ( ) ST: Yussuf Poulsen, 84 GES ( )

Yussuf Poulsen, 84 GES ( ) ST: Munas Dabbur, 83 GES (TSG Hoffenheim)

Munas Dabbur, 83 GES (TSG Hoffenheim) ZOM: Pozuelo, 83 GES (Toronto FC)

Pozuelo, 83 GES (Toronto FC) IV: Ben Mee, 82 GES ( )

Ben Mee, 82 GES ( ) ST: Guillaume Hoarau, 82 GES ( )

Guillaume Hoarau, 82 GES ( ) RM: James Forrest, 81 GES ( Glasgow)

James Forrest, 81 GES ( Glasgow) ST: Andreas Weimann, 78 GES (Bristol City)

Andreas Weimann, 78 GES (Bristol City) LF: Merveile Biankadi, 76 GES (Eintracht Braunschweig)

Merveile Biankadi, 76 GES (Eintracht Braunschweig) ST: Saleh Al Shehri, 75 GES (Al Hilal)

The Partey party 🎉, SIF Andy Robertson, and 87 SMS in this week's TOTW Moments, from 6 p.m. UK in #FUT20 pic.twitter.com/WvnuAgkE6t — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 1, 2020

Ihr habt immer noch nicht genug von News zu FIFA 20? Dann kommen hier noch ein paar Ausschnitte aus unserer umfangreichen Berichterstattung über die Fußballsimulation. Immer auf dem neuesten Stand bleibt Ihr außerdem auf unserer Übersichtsseite zu FIFA 20.

FIFA 20 News: Das sind die besten Talente mit dem größten Entwicklungspotenzial

Talente sind auch in FIFA 20 ein essenzieller Bestandteil des Karrieremodus. Die Spieler mit dem größten Entwicklungspotenzial findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Um in unserer Liste als Talent zu gelten, muss ein Spieler ...

... unter 23 Jahre sein. Das maximale Alter ist also 22 Jahre.

... ein Entwicklungspotenzial von mindestens plus sechs Punkten in der Gesamtwertung aufweisen.

... bei voller Ausschöpfung seines Potenzials eine Gesamtwertung von mindestens 85 haben.

FIFA 20 News: Alle Fakten rund um die Fußballsimulation von EA Sports

Spiel FIFA 20 Plattform PC / PS 4 / Xbox One / Nintendo Switch Release 27. September 2019 Ratings Hier geht's zu den 100 besten Spielern in der Übersicht

Die Release-Historie vor FIFA 20

Im Laufe der Entwicklung der neuen FIFA-Spiele hat sich der Zeitpunkt des Release im Kalender immer weiter nach vorne geschoben. Zum Vergleich: Im Jahr 1993 ging man mit der ersten offiziellen Version des Games erst im Dezember auf den Markt. Mittlerweile ist der September der FIFA-Monat.

Seht in der untenstehenden Tabelle die Release-Entwicklung der FIFA-Reihe: