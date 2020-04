Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Wo findet UFC 249 statt?

Nach langem Hin und Her scheint nun der Ort von UFC 249 festzustehen. Ferguson und Gaethje kämpfen offenbar in einem besonderen Hotel gegeneinander.

UFC 249, das nächste Mega-Event im Mixed Martial Arts, findet dieses Mal aufgrund der Corona-Pandemie unter ganz besonderen Voraussetzungen statt. Ursprünglich sollten am 18. April im Barclays Center in New York Titelverteidiger Khabib Nurmagomedov und Herausforderer Tony Ferguson um den Weltmeistergürtel im Leichtgewicht kämpfen.

Da das Coronavirus die Welt aber mittlerweile fest im Griff hat, wird es dieses Duell nicht mehr geben. Aufgrund der aktuell geltenden Reisebeschränkungen sitzt Khabib in seiner Heimat Russland fest und musste seine Teilnahme absagen. Damit platzt der Kampf zwischen Ferguson und Khabib bereits zum fünften Mal.

Als Ersatz für den Russen präsentierte UFC-Präsident Dana White mittlerweile mit Justin Gaethje einen erfahrenen MMA-Kämpfer, der gegen Ferguson um den Titel des Interim-Champion im Leichtgewicht kämpft. Als Datum bleibt nach wie vor der 18. April 2020 bestehen.

Doch wo wird der Kampf nun ausgetragen? In diesem Artikel findet Ihr laufend aktualisiert alle Informationen darüber, wo UFC 249 stattfinden wird.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Wo findet UFC 249 statt?

Ursprünglich sollte UFC 249 im New Yorker Barclays Center steigen, aber dort sind mittlerweile aufgrund der Coronavirus-Situation Veranstaltungen jeglicher Art von der Regierung untersagt. Vor wenigen Wochen aber bestätigte White, dass das Event auf jeden Fall stattfinden wird. "Ich weiß, wo es stattfinden wird. Aber ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Ich weiß einige Dinge. Es wird keine Fans an dem Ort geben. Es wird ein geschlossenes Event", sagte White in einem LIVE-Video auf Instagram. Doch mehr Details wollte er noch nicht bekanntgeben.

UFC 249: Steigt das Event im Tachi Palace Resort Casino?

Mittlerweile kommt eine Dynamik in das Thema Austragungsort von UFC 249. Einem Bericht der New York Times zufolge soll der Kampf zwischen Ferguson und Gaethje im Tachi Palace Resort Casino in Lemore, Kalifornien stattfinden. Das Hotel soll auch in den kommenden Monaten als Kampfort der MMA-Szene dienen.

Das Tachi Palace Resort Casino diente bereits in den vergangenen Jahrzehnten als Austragungsort für Kampfsportevents. Weil sich das mittlerweile wegen des Coronavirus' geschlossene Hotel auf dem Gelände eines Indianerreservates befindet, kann die kalifornische Sportkommission eine Austragung dort nicht verhindern.

Eine offizielle Bestätigung seitens der UFC steht noch aus.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Die Bilanz vor UFC 249

Tony Ferguson Justin Gaethje 36 Alter 31 1,80 m Größe 1,80 m 70 kg Gewicht 70 kg 25-3-0 Bilanz (W-L-D) 21-2-0

