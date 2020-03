UFC 249: Khabib vs. Ferguson - wann findet der Kampf statt? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum, Termin und Co.

Die UFC musste einige Kämpfe absagen, Khabib gegen Ferguson soll aber stattfinden. Goal präsentiert Euch alle Informationen zu UFC249.

Die Sportwelt steht aufgrund des Coronavirus fast vollkommen still - der UFC-Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson soll dennoch ausgetragen werden! Am 18. April steigt UFC 249, der Austragungsort wurde noch nicht bestätigt.

Goal präsentiert Euch alle Details zum UFC-Fight zwischen Khabib und Ferguson. Hier findet Ihr alle Informationen zu den neuesten Entwicklungen, ob, wann und wo der Kampf stattfindet.

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Alle Daten zu UFC 249 im Überblick

KAMPF Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson DATUM 18. April 2020 ZEIT Noch nicht terminiert ORT Noch nicht terminiert

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Findet der Kampf statt?

Nachdem die UFC Mitte März noch einige Kämpfe ohne Publikum ausgetragen hat, wurden anschließend drei UFC-Veranstaltungen abgesagt. Der nächste Kampf, den die UFC veranstalten will, ist nun UFC249 mit Khabib gegen Ferguson.

UFC-Präsident Dana White kündigte gegenüber ESPN an: "Dieser Kampf wird stattfinden. Er wird wahrscheinlich nicht in den USA ausgetragen, aber der Fight wird stattfinden."

White erntete für die Austragung der vergangenen Fight-Night viel Kritik, nachdem so gut wie alle anderen Sportevents aufgrund des Coronavirus abgesagt wurden. "Natürlich haben wir einigen Gegenwind von den Medien bekommen", so White und fügte an: "wir machen aber weiter. Drei Kämpfe wurden abgesagt, werden jedoch nachgeholt und Khabib gegen Ferguson wird am ursprünglichen Termin stattfinden."

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Wann findet der Kampf statt?

Ursprünglich war geplant, dass sich Khabib und Ferguson am 18. April im Barclays Center in Brooklyn im Oktagon gegenüberstehen. Während der Austragungsort wohl noch geändert wird, bleibt der Termin bestehen.

"Tony Ferguson gegen Khabib, 18. April, ist noch immer geplant und wird stattfinden”, erklärte White. Um wie viel Uhr hierzulande der Kampf zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Starttermine für UFC-Kämpfe sind generell schwer vorherzusagen, nachdem es darauf ankommt, über wie viele Runden die Vorkämpfe gehen. Nachdem zudem der Veranstaltungsort und die damit verbundene Zeitverschiebung noch ausgemacht werden müssen, kann der Kampfbeginn noch nicht vorhergesagt werden.

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Wo findet der Kampf statt?

Der Schauplatz des Fights hätte der Big Apple werden sollen, das Barkleys Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn war dafür auserkoren worden. Hier wird der Kampf nun jedoch nicht stattfinden.

Auch in den USA hat die Coronavirus-Pandemie das Land fest eingenommen. Präsident Donald Trump forderte deshalb, dass sich nicht mehr als zehn Personen in einem Raum aufhalten dürfen. Eine Forderung, die für Dana White nicht umzusetzen ist: "Das ist unmöglich, das schaffen wir nicht."

Der Kampf wird deshalb außerhalb der USA stattfinden, wo genau, ist noch nicht bekannt.

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Wer überträgt den Kampf im LIVE-STREAM?

Egal wann und wo der Kampf stattfinden wird, in wird er zu sehen sein! Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Übertragungsrechte am Kampf gesichert und zeigt Khabib gegen Ferguson im LIVE-STREAM.

Alle DAZN-Abonnenten können auf den Stream zugreifen. Ein Pay-per-View, wie es in vielen anderen Ländern üblich ist, gibt es bei DAZN nicht. Hier fallen keine Extrakosten an. Solltet Ihr noch kein Abo bei der Streaming-Plattform haben, könnt Ihr den Fight sogar kostenlos schauen!

DAZN bietet jedem neuen Abonnenten nämlich einen kostenlosen Probemonat an, bei dem Ihr auf das komplette Programm zugreifen könnt. Erst danach müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr kostenlos kündigen oder das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt.

Die Streams könnt Ihr auf allen mobilen Geräten abrufen, die DAZN-App steht gratis im App Store und Google Play Store zum Download bereit. Auch auf dem Smart-TV ist DAZN verfügbar. Mithilfe der Playstation, XBOX oder des Amazon Fire TV Sticks könnt Ihr DAZN sogar an herkömmlichen TV-Geräten schauen.

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Die Bilanz vor UFC 249