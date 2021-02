FC Villarreal vs. FC Salzburg: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Übertragung des Europa-League-Sechzehntelfinales

Der FC Salzburg tritt in der Europa League beim FC Villarreal an - wo und wie Ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Im Rückspiel der ersten K.o.-Runde der UEFA Europa League reist der österreichische Double-Sieger FC Salzburg nach Spanien zum FC Villarreal. Dabei müssen die Österreicher die Schlappe aus dem Hinspiel wettmachen: Die 0:2-Heimniederlage nach Toren von Paco Alcacer und Nino Rodriguez war dabei gleichzeitig die erste Pflichtspielniederlage der Salzburger im Kalenderjahr 2021. Anpfiff der Partie ist am Donnerstagabend um 18.55 Uhr.

Die kommende Begegnung ist das bislang sechste Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Dabei gab es inklusive des Hinspiels drei Siege für den FC Villarreal und zwei für den FC Salzburg.

Die Europa-League-Sechzehntelfinals inklusive FC Villarreal vs. FC Salzburg werden live im TV und LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel lest Ihr wann und wo. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen der Begegnung.

FC Villarreal vs. FC Salzburg: Die Begegnung der Europa League in der Übersicht

Begegnung FC Villarreal vs. FC Salzburg Wettbewerb Europa League, Runde der letzten 32 Ort Estadio de la Ceramica/ El Madrigal I Villarreal, Spanien Datum Donnerstag, 25.02.2021 I 18.55 Uhr

FC Villarreal vs. FC Salzburg: Wann und wo wird die Partie im TV übertragen?

In Österreich ist die Begegnung live im Free-TV zu sehen. Wann, und wie Ihr das Spiel in Deutschland verfolgen könnt, lest Ihr in diesem Artikel.

Europa League live: Puls 24 überträgt FC Villarreal vs. FC Salzburg im österreichischen Free-TV

In Österreich läuft die Begegnung im frei empfangbaren Fernsehen: Der Sportsender Puls 24 ist ab 18.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung, nach Anpfiff übernimmt das Kommentatoren-Duo aus Florian Knöchl und Andreas Ivanschitz und begleitet durch die Partie.

So könnt Ihr FC Villarreal vs. FC Salzburg per LIVE-STREAM und im TV in Deutschland verfolgen

In Deutschland könnt ihr auf DAZN das Spiel - ebenso wie alle andere Sechzehntelfinalpartien - in ganzer Länge per LIVE-STREAM sehen. Und das mit dem Probemonat sogar kostenfrei: Nähere Informationen zum kostenlosen Probeangebot von DAZN bekommt Ihr hier.

Nach Ablauf der vierwöchigen Testperiode könnt Ihr das DAZN-Abonnement für 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro monatlich verlängern.

Nach dem kostenfreien Download der DAZN-App könnt ihr das umfangreiche Angebot von DAZN auf allen Android- und Apple-Geräten und vielen Endgeräten nutzen.

Via App könnt ihr die Partie somit auf einem Smart-TV sehen, alternativ könnt Ihr die App auch auf einer Spielekonsole installieren und diese an das vorhandene Gerät anschließen, um so die Partie FC Villarreal gegen den FC Salzburg auch auf dem großen Bildschirm verfolgen zu können.

Die komplette Liste mit allen unterstützten Devices inklusive der jeweiligen Download-Links findet hier.

FC Villarreal vs. FC Salzburg: Die Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN überträgt alle Partien der Runde der letzten 32 in der Europa League einzeln und in der Konferenz. Pünktlich zum Anpfiff um 18.55 Uhr zeigt DAZN das Spiel FC Villarreal vs. FC Salzburg live und in voller Länge, Max Gross führt als Kommentator durch die Partie.

Alternativ überträgt DAZN alle Spiele der Europa-League-Zwischenrunde in der Konferenz. Hier startet die Übertragung um 18.40 Uhr mit den Vorberichten, ab 18.55 Uhr moderieren Lukas Schönmüller und Jan Lüdecke die Konferenzschaltung.

Die Übertragung der Europa League auf DAZN:

Spiel: FC Villarreal - FC Salzburg

FC Villarreal - FC Salzburg Uhrzeit: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Lüdecke

Die Highlights der Partie FC Villarreal vs. FC Salzburg bei DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie: 40 Minuten nach Spielende zeigt Euch DAZN die Highlights des Spiels zwischen Villarreal und Salzburg und aller weiteren Begegnungen der Europa-League-Zwischenrunde. Zudem sind die Partien auch nach Spielende im Re-Live mit Originalkommentator weiter abrufbar.

FC Villarreal vs. FC Salzburg: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Kurz vor Anpfiff präsentieren wir Euch hier die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Villarreal gegen FC Salzburg im LIVE-TICKER

Ihr könnt die Partie nicht live sehen, wollt aber trotzdem alle Spielereignisse mitbekommen? Goal begleitet die Partie per LIVE-TICKER !