Derbytime: FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV). Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell in der 2. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Im Hamburger Stadtderby trifft der FC St. Pauli auf den HSV (Hamburger SV). Das Duell am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga findet am Montagabend (16. September) statt. Anstoß im Millerntor-Stadion ist um 20.30 Uhr.

Derbyfrust oder Derbyjubel? Sieg oder Niederlage? Wer gewinnt das prestigeträchtige Duell in der Hansestadt? Kein Zweifel, aufgrund der tabellarischen Konstellation geht der HSV als Favorit in die Partie. Der steht mit 13 Punkten aus sechs Spielen auf Platz eins der Zweitligatabelle.

Kein Zweifel auch bei Bakery Jatta: Der Angreifer des HSV hat nach Spekulationen um seine Identität ein bewegendes Statement abgegeben. Lest es hier!

oder der Hamburger SV - Wer entscheidet das Derby für sich? Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell in der 2. heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN, unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Das Derby in der im Überblick

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV schauen - So geht's!

Ihr wollt das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV (Hamburger SV) unbedingt sehen? Ihr habt allerdings keine Karte mehr fürs Stadion bekommen? Dann ab vor den Fernseher!

Das Hamburger Derby wird live im TV übertragen - allerdings nur im Pay-TV. Sport 1 überträgt das Montagsspiel der 2. Bundesliga schon seit zwei Jahren nicht mehr live im Free-TV. Euch bleibt also nur noch eine Möglichkeit, wenn Ihr das Derby live und in voller Länge verfolgen wollt. Diese stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im Pay-TV

Sky ist Eure einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das Stadtderby am Montagabend live im Fernsehen schauen wollt. Nur Sky überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live und in voller Länge im Pay-TV. Der Montagabend ist damit gerettet.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Beginn der Vorberichterstattung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderator: Yannick Erkenbrecher

Yannick Erkenbrecher Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Thomas Meggle

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Nur dann könnt Ihr FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live im TV bei Sky verfolgen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten findet Ihr auf der Website von Sky.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's!

Sky hat neben der TV-Übertragung noch zwei weitere Optionen für Euch parat, wie Ihr das Derby am Montagabend live verfolgen könnt. FC St. Pauli gegen den HSV (Hamburger SV) wird zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS gezeigt. Beide Varianten stellen wir Euch in den nächsten Zeilen vor.

Sky Go zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle. Nur beim Bezahlsender seht Ihr das Hamburger Stadtderby live und in voller Länge. So überträgt Sky FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM mit Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Dort findet Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS, die parallel zum TV-Programm laufen. Allerdings ist die Nutzung von Sky Go nicht kostenlos und setzt stattdessen ein Abonnement beim Bezahlsender voraus. Nur wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen Log-In für Sky Go.

Seid Ihr im Besitz eines solchen, könnt Ihr FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM bei Sky Go erleben. Ladet Euch dafür die kostenlose Sky-Go-App herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Die zweite und damit letzte Option, wenn Ihr das Hamburger Stadtderby heute Abend im LIVE-STREAM genießen wollt, heißt: Sky Ticket! Der Bezahlsender überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Ticket.

Sky Ticket ermöglicht es Euch, Sky über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und auf ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender zu verzichten. Wenn Ihr die 2. Bundesliga sehen wollt, benötigt Ihr das Sportpaket bei Sky Ticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich die monatliche Gebühr auf 29,99 Euro. Das Tagesticket für das Sportpaket kostet einmalig 9,99 Euro.

Mehr Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier!

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV weder live im TV noch im LIVE-STREAM schauen? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch:

Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie voll auf der Höhe. Wir versorgen Euch mit allen relevanten Szenen aus dem Hamburger Stadtderby. In unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Hamburger Stadtderby in der 2. Bundesliga verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch die Highlights bei DAZN zu FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV). Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr beim Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung der Partie sehen.

Die Highlights zu St. Pauli vs. HSV sind aber längst nicht alles, was der Streamingdienst zu bieten hat. DAZN zeigt Euch alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga wenige Minuten nach dem Abpfiff. Und das Beste? Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr die Highlights sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos anschauen. Sichert Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat!

Mit diesem erlebt Ihr die Bundesliga live, die Champions League und Europa League live, die Serie A, LaLiga und viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live im Stream bei DAZN.

Na, Lust auf Spitzenfußball bei DAZN? Dann holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes für die Geräte Eurer Wahl. Hier entlang:

Noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei. Dort werden allen offen gebliebenen Fragen beantwortet:

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen

Wer startet für den FC St. Pauli? Wer steht beim Hamburger SV in der ersten Elf? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen beider Mannschaften im Hamburger Stadtderby.

