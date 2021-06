FC Schalke, News und Gerüchte: Stevens übt scharfe Kritik an Bentaleb, S04 wartet auf Freigabe für Terodde

Huub Stevens kontert Nabil Bentaleb nach dessen Kritik. Schalke wartet auf die Freigabe für Neuzugang Simon Terodde. Alle News und Gerüchte zu S04.

Ex-Schalke-Trainer Stevens kritisiert Bentaleb: "Da sieht man, was für ein Mensch er ist"

Der frühere Schalke-Trainer Huub Stevens hat Nabil Bentaleb (26) bei Sport1 scharf kritisiert und sich enttäuscht vom Mittelfeldspieler gezeigt.

Bentaleb, dessen Vertrag auf Schalke in diesem Sommer ausläuft, hatte seine vergangenen zwei Jahre bei den Königsblauen als "die Hölle" bezeichnet. Er war insgesamt fünfmal suspendiert worden.

"Solche Worte sagen mehr über ihn als Mensch aus als über Schalke. Ich hatte einige Konfrontationen mit ihm, habe dann auch über seine Suspendierung mit entscheiden müssen", sagte Stevens, der im vergangenen Winter noch einmal kurz als Schalke-Trainer eingesprungen war, den Abwärtstrend aber nicht mehr umdrehen konnte - am Ende stiegen die Knappen als Tabellenletzter ab.

"Seine Worte zeigen mir jetzt, dass diese Entscheidung richtig war und warum er es bei Schalke nicht geschafft hat", erklärte Stevens weiter. Bentaleb sei ein guter Fußballer, aber: "Jetzt nachzutreten, ist kein guter Stil. Ich finde das sehr schade. Da sieht man, was für ein Mensch er ist. Viele sagen, Bentaleb sei charakterlos, das werde ich nicht sagen. Aber nochmal: So, wie er sich jetzt äußert - das zeigt mir, warum er es nicht geschafft hat auf Schalke." Bentaleb habe auf Schalke "alle enttäuscht".

Der algerische Nationalspieler war 2017 für eine Ablöse von 19 Millionen Euro zu Schalke gestoßen, absolvierte dort aber insgesamt nur 107 Pflichtspiele (19 Tore, 9 Vorlagen).

Schalke 04: Terodde hat noch keine Freigabe

Die neue Sturmhoffnung Simon Terodde könnte Absteiger Schalke 04 zum Trainingsstart am 14. Juni nicht zur Verfügung stehen. Der 33-Jährige ist noch bis zum 30. Juni HSV-Profi, wenn sein Vertrag ausläuft.

Damit Terodde trotzdem von Beginn an mit seinem neuen Klub trainieren kann, braucht Schalke eine Gastspielergenehmigung. Diese müsste vom Hamburger SV unterschrieben werden.

Wie die MOPO erfahren hat, laufe der Vorgang noch. In diesem Fall müsste der HSV aber trotzdem noch das Gehalt von Terodde bis zum Vertragsende bezahlen. Es sei denn, der Kontrakt wird vorher aufgelöst.

Teroddes Vertrag auf Schalke läuft bis 2023. Im Falle eines Aufstiegs würde sich eine Klausel aktivieren und sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängern.

S04: Huntelaar und Kolasinac verlassen Schalke

Schalke 04 geht das Projekt Wiederaufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac an. Das gaben die Königsblauen am Donnerstag bekannt, nachdem man "die derzeit bestehenden Rahmenbedingungen der Kaderplanung und deren Entwicklung erneut intensiv geprüft" habe.

Der 37 Jahre alte Niederländer Huntelaar, nach Klaus Fischer erfolgreichster Torschütze der Schalker Bundesliga-Geschichte, war im Winter zurückgekehrt und hatte zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Defensiv-Allrounder Kolasinac (27) war vom FC Arsenal ausgeliehen worden, der Bosnier stammt aus dem Schalker Nachwuchs.

"Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung", sagte Sportvorstand Peter Knäbel: "Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur – all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen – war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein."