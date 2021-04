Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 heute live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga gastiert Schalke 04 am Dienstag bei Arminia Bielefeld. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird

In der Bundesliga empfängt Arminia Bielefeld am Dienstag das Schlusslicht Schalke 04. Um den Klassenerhalt zu schaffen, zählen für den Aufsteiger nur drei Punkte. Nach der 0:4-Niederlage gegen den SC Freiburg sind die Gäste ohnehin angeschlagen. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der SchücoArena.

Während der Abstieg von Schalke inzwischen fast schon besiegelt ist, darf sich Bielefeld noch berechtigte Hoffnungen machen, auch in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus zu spielen. Am Wochenende waren die Hausherren jedoch nicht über ein 0:0 gegen den FC Augsburg hinausgekommen.

Ihr möchtet wissen, welche Sender die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Schalke 04 live zeigen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem bekommt Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Arminia Bielefeld - Schalke 04 Datum Dienstag, 20. April 2021 | 20.30 Uhr Stadion SchücoArena, Bielefeld

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04: Die Bundesliga live im TV sehen - geht das?

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der Bundesliga im Free-TV gefreut haben: Das Aufeinandertreffen zwischen Arminia Bielefeld und Schalke 04 wird am Dienstag nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement von Sky zu sehen sein.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr Euch die späten Spiele in der Konferenz ansehen, für das Einzelspiel müsst Ihr um 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 HD umschalten. Dort wird Kommentator Kai Dittmann die Begegnung am Mikrofon begleiten.

Die entsprechenden Sender könnt Ihr allerdings nur empfangen, wenn Ihr das Bundesliga-Paket von Sky gebucht habt. Dieses kostet im Jahresabo derzeit 25 Euro monatlich. Wenn Ihr zudem auch das Sport-Paket abonniert, liegt der Preis bei 30 Euro im Monat.

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung gibt es außerdem die Möglichkeit, die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Schalke 04 heute im LIVE-STREAM zu erleben. Dafür stellt Euch Sky zwei Streamingdienste zur Verfügung, die sich lediglich im Preis unterscheiden.

Solltet Ihr bereits über ein laufendes Abonnement verfügen, lohnt es sich, einen Blick auf Sky Go zu werfen: Mit der Kundennummer und Eurer persönlichen Login-PIN könnt Ihr den Streamingdienst nämlich ohne zusätzliche Kosten nutzen. Die passende App könnt Ihr in jedem beliebigen App-Store herunterladen.

Wenn ein langfristiges Abonnement für Euch nicht infrage kommt, könnte Sky Ticket der passende Streamingdienst für Euch sein: Das Supersport-Ticket gibt es im Monatsabo für 29,99 Euro, im Jahresabo für 19,99 Euro monatlich. Es zeigt alle Bundesliga-Spiele in voller Länge.

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 19.30 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04: Die Bundesliga im LIVE-TICKER erleben

Ihr möchtet kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, aber trotzdem nicht auf die Bundesliga verzichten? Wie für alle Begegnungen im deutschen Oberhaus wird Goal auch für das Aufeinandertreffen zwischen Arminia Bielefeld und Schalke 04 einen kostenlosen LIVE-TICKER anbieten.

Am Dienstag beginnen wir schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß mit den Vorberichten und halten Euch anschließend mit schnellen, detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden. Indem wir Euch zudem interessante Statistiken liefern, kann der LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein.

Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 live sehen: Die Übertragung in der Übersicht