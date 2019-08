Schalke vs. Villarreal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, TICKER und Co. - hier läuft der Helden-Cup

Der letzte Härtetest bevor es für die Schalker in die Saison geht! In Österreich treffen die Knappen auf Villarreal. Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich testet der gegen . Das Freundschaftsspiel ist Teil des Helden-Cups, an dem auch der und teilnehmen. Anstoß zwischen Schalke und Villarreal ist heute Abend (Freitag) um 18 Uhr in Saalfelden.

Für die Schalker ist das Spiel gegen die Spanier der letzte Test, bevor es eine Woche später im ernst wird. Das Spiel ist dabei allerdings nicht das einzige des Tages. Schon am Nachmittag trifft Schalke auf Alanyaspor.

Trainer David Wagner wird dann noch einmal erfahren, ob sein Team wirklich eine neue Mentalität im Vergleich zur letzten Saison an den Tag legt .

Schalke-Fans aufgepasst! Das Testspiel gegen Villarreal läuft live im TV und LIVE-STREAM. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel verfolgen könnt. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen sobald sie raus sind.

FC Schalke 04 vs. FC Villarreal: Die Daten zum Testspiel

Duell FC Schalke 04 vs. FC Villarreal Datum Fr., 2. Juli 2019 | 18 Uhr Ort SaalfeldenArena, Saalfelden (Österreich) Zuschauer 350 Plätze

FC Schalke 04 vs. FC Villarreal: Läuft das Testspiel heute Abend live im TV?

Schalke-Fans dürfen sich freuen: Der letzte Test der Knappen vor Saisonbeginn wird live im TV übertragen! Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Partie in voller Länge.

Die Übertragung startet um 17.55 Uhr und somit fünf Minuten vor Anpfiff. Das Spiel wird auf dem normalen Sport1-Kanal oder auf Sport1 HD gezeigt.

Pay-TV-Sender Sky hat das Spiel hingegen nicht im Programm. Dort wird Schalke erst wieder kommende Woche übertragen, wenn die Gelsenkirchener im DFB-Pokal auf SV Drochtersen/Assel treffen.

FC Schalke 04 vs. FC Villarreal: Das Testspiel im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Das Internet ist für Wettbewerbe zum neuen Zuhause der Fußballübertragungen geworden und das nicht erst seit sich DAZN Teile der Bundesliga-Übertragungsrechte sichern konnte.

Auch das Testspiel zwischen Schalke und Villarreal ist im Netz verfügbar. Sport1 zeigt das Spiel unter diesem Link und auch auf DAZN wird das Spiel ab 18 Uhr gestreamt.

Voraussetzung, um den LIVE-STREAM hier abrufen zu können, ist das DAZN-Abo. Das gibt es für 11,99 Euro monatlich oder in der einjährigen Dauerkarte für 119,99 Euro. Mehr Infos zu den Kosten findet Ihr hier.

Die Streaming-Plattform zeigt in dieser Spielzeit nicht nur -Highlights 40 Minuten nach Abpfiff, sondern auch komplette Spiele! Jedes Freitags- und jedes Montagsspiel läuft exklusiv und in voller Länge auf DAZN.

Welche Spiele das genau sind, könnt Ihr unter diesem Link erfahren.

FC Schalke 04 vs. FC Villarreal: DAZN zeigt Euch die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, kann auf DAZN auch die Highlights abrufen. Das Video mit den besten Szenen der Partie wird kurz nach Abpfiff hochgeladen.

So könnte Ihr alle wichtigen Szenen noch mal am Smartphone, Tablet, PC, Laptop oder TV anschauen. Die DAZN-App dazu könnt Ihr kostenlos im App Store und Google Play Store herunterladen.

Alles, was Ihr noch zum Login wissen müsst, haben wir Euch auf dieser Seite erklärt.

FC Schalke 04 vs. FC Villarreal: Goal schreibt Euch einen TICKER

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, kann bei Goal jederzeit die wichtigsten Infos abrufen. Wir schreiben Euch einen Ergebnis-TICKER, bei dem alle Tore, Vorlagen, Wechsel und Karten einlaufen.

Um zum TICKER zu gelangen, müsst Ihr einfach diesem Link folgen. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

FC Schalke 04 vs. FC Villarreal: Goal schreibt Euch einen TICKER

David Wagner wird so langsam seine Favoriten für die erste Elf zum Saisonstart gefunden haben. Vielleicht gibt es im Test gegen Villarreal schon erste Anzeichen, wer das sein könnte.

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen. Dann erfahrt Ihr auch, ob Top-Star Santi Cazorla auf Seiten der Spanier aufläuft.

FC Schalke 04: Die nächsten fünf Spiele