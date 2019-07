FC Schalke 04: Markus Schubert will Nummer eins werden - Nübel-Verkauf ausgeschlossen

Während Schalke nicht darüber nachdenkt, Alexander Nübel in diesem Sommer zu verkaufen, will Neuzugang Markus Schubert um den Platz im Tor kämpfen.

Torwart Markus Schubert will sich bei Bundesligist Schalke 04 einen Stammplatz sichern und auf Dauer Alexander Nübel als Nummer eins verdrängen. "Klar ist es mein Ziel, auch hier die Nummer eins zu werden", sagte der 21 Jahre alte Neuzugang von bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag in Gelsenkirchen.

Schubert betonte zugleich, dass er zu seinem Konkurrenten ein ausgezeichnetes Verhältnis pflege: "Ich konnte Alex Nübel während der kennenlernen. Wir verstehen uns super - auch das war ein Grund hierherzukommen."

Schalke-Boss Schneider: Nübel-Verkauf ausgeschlossen

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider wiederholte kurz vor der Abreise der Königsblauen ins Trainingslager nach Herzlake noch einmal, dass der Klub Nübel über das Vertragsende 2020 hinaus halten will und ein Verkauf in diesem Sommer kategorisch auszuschließen sei. "Das schließe ich aus", sagte er auf Nachfrage. "Wir haben ja sportliche Ziele in der nächsten Saison. Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern."

Nübel wird seit geraumer Zeit als möglicher Nachfolger von DFB-Kapitän Manuel Neuer bei Bayern München gehandelt.