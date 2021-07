Mit Matija Nastasic steht ein weiterer Top-Verdiener vor dem S04-Abschied. Youngster Malick Thiaw hat große Träume. Alle News zu Schalke heute.

Der FC Schalke 04 am heutigen Donnerstag. Alle News rund um Königsblau gibt es hier.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Schalke 04, Gerücht: Nastasic kurz vor Wechsel zu Fiorentina

Matija Nastasic steht kurz vor einem Transfer zum italienischen Erstligisten Fiorentina. Das berichtet der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs hätten in den vergangenen Tagen Fortschritte gemacht.

Die Ablösesumme für den 28-Jährigen soll zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen. Schalke will einen der Top-Verdiener gerne abgeben, um sein Gehalt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga einzusparen.

Nastasic hatte bereits in der Saison 2011/12 das Trikot der Viola getragen.

Schalke 04, News: Thiaw träumt von Manchester United

Abwehrspieler Malick Thiaw hat sich als großer Fan von Manchester United geoutet. "Ich mochte als kleiner Junge immer Manchester United, das ist einfach ein toller Klub. Dort einmal zu spielen, davon habe ich früher als kleiner Junge geträumt", sagte er der Bild. Sein Lieblingsspieler sei ebenfalls ein United-Akteur - nämlich Mittelfeldspieler Paul Pogba.

Bevor er allerdings überhaupt an einen Wechsel zu United denken kann, muss erst einmal der FC Schalke 04 mit Thiaws Mithilfe die Kurve bekommen. "Ich weiß, was die Fans erwarten und ich denke, wir haben die Qualität dazu, eine richtig gute Rolle zu spielen", sagte er mit Blick auf die anstehende Zweitliga-Saison, in der die Königsblauen den sofortigen Wiederaufstieg schaffen wollen.

Schalke 04, News: Liverpool will Kabak nicht mal zum Schnäppchenpreis

Der FC Liverpool hat nach Informationen von Goal und SPOX die Möglichkeit ausgeschlagen, Ozan Kabak vom FC Schalke 04 für zehn Millionen Euro fest zu verpflichten. Schalke ist auf die Reds zugekommen, denn der finanziell angeschlagene Bundesliga-Absteiger will unbedingt Ablösesummen einnehmen und gleichzeitig Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Liverpool jedoch lehnte das Angebot ab.

Kabak war am letzten Tag des Wintertransferfensters von den Königsblauen nach Liverpool verliehen worden. Für dieses Geschäft kassierten die Schalker rund 1,5 Millionen Euro und vereinbarten mit dem Klopp-Klub eine fixe Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro, falls dieser den türkischen Nationalspieler fest verpflichten will. Mittlerweile ist S04 bereit, sich auf ein Geschäft für weniger als die Hälfte dieser Summe einzulassen.

Schalke 04, heute live: Das Testspiel gegen Vitesse Arnheim im TV und LIVE-STREAM

Für S04 ist der Test gegen Arnheim die Generalprobe vor der Saisoneröffnung gegen den HSV. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Testspiels .

#S04 -Update: Markus #Schubert wechselt mit sofortiger Wirkung zu @MijnVitesse 🔄🇳🇱



Wir wünschen dir alles Gute, Schubi! 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2021

Schalke 04: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22