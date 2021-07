FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim heute live: Die Vorbereitung live im TV und LIVE-STREAM

Für S04 ist der Test gegen Arnheim die Generalprobe vor der Saisoneröffnung gegen den HSV. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Testspiels.

Der FC Schalke 04 steht kurz vor dem Saisonstart in die 2. Bundesliga. Das anstehende Testspiel gegen den niederländischen Vertreter Vitesse Arnheim ist der letzte Test vor dem Saisonauftakt in der Liga. Dort eröffnet S04 am 23. Juli die neue Spielzeit gegen den Hamburger SV. Bislang hielten sich die Königsblauen in der Vorbereitung schadlos und gingen kein einziges Mal als Verlierer vom Platz.

Nachdem Schalke gegen zwei unterklassige Gegner erwartungsgemäß gewinnen konnte, folgten zwei Härtetests gegen Zenit St. Petersburg (0:0) und Shakhtar Donetsk (0:0), die in der kommenden Saison jeweils international vertreten sein werden. Zwar blieb man in beiden Partien ohne Gegentor, konnte allerdings auch keinen eigenen Treffer erzielen. Allerdings wurde deutlich, in welchem System der Bundesliga-Absteiger wohl in Zukunft spielen wird. Dimitrios Grammozis setzte erneut auf das 3-5-2-System, mit Neuzugang Simon Terodde als Stoßstürmer.

Mit Vitesse Arnheim wartet ein weiterer unangenehmer Gegner. Arnheim beendete die abgelaufene Saison in der Eredivisie auf dem vierten Platz. Der beste Spieler im Kader Vitesses ist wohl Oussama Tannane. Der offensive Mittelfeldspieler zieht die Fäden und ist essentiell für das Spiel von seiner Mannschaft. In der letzten Saison sammelte er in 29 Ligapartien 16 Torbeteiligungen (sieben Tore, neun Assists). Er ist gleichzeitig auch der wertvollste Spieler im Kader des deutschen Trainers Thomas Letsch (vier Millionen Euro).

FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim heute live sehen - das Freundschaftsspiel auf einen Blick

Wettbewerb Freundschaftsspiel Begegnung FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim Anpfiff 16. Juli - 18 Uhr Ort Parkstadion (Gelsenkirchen, Deutschland)

FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim - Ist das Spiel im TV zu sehen?

Das letzte Testspiel des FC Schalke 04 wird nicht im Fernsehen übertragen. Allerdings werden die Knappen das Spiel auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal übertragen. Dorthin gelangt Ihr über diesen Link.

Das Freundschaftsspiel FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim heute als LIVE-STREAM bei YouTube

Die Königsblauen haben bereits die letzten Testspiele als LIVE-STREAM bei YouTube übertragen. Sowohl die Partie gegen den russischen Vertreter Zenit als auch die Begegnung gegen Donetsk wurden live auf dem Kanal des FC Schalke übertragen.

Ein Mitarbeiter des Vereins kommentiert die Testspiele der Knappen. Das Spiel gegen Vitesse wird im Parkstadion ausgetragen, welches als Spielstätte der U19 und U23 des FC Schalke dient.

Die Highlights der Bundesliga auf DAZN

DAZN überträgt Testspiele für gewöhnlich zwar nicht. Allerdings könnt Ihr auf der Streamingplattform jede Menge andere Inhalte finden. Zum Beispiel die Highlights jeder Bundesligapartie. Dieser Service ist jedoch nicht kostenlos.

Für ein monatliches Abonnement müsstet Ihr 14,99€ zahlen, für ein Jahresabo wären 149,99€ fällig. Das sind umgerechnet 12,50€ pro Monat. Für Bestandskunden - also Kunden, die bereits einen laufenden Vertrag besitzen - gelten diese Bedingungen erst ab dem 6. August 2021. Dafür bekommt Ihr aber auch deutlich mehr geboten.

Sowohl die Bundesliga als auch die Champions League sind deutlich häufiger zu sehen. Dazu kommen immer mehr Partien der NBA und NFL. Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot von DAZN mit einem kostenlosen Probemonat zu testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier .

Die Highlights des Freundschaftsspiels zwischen dem FC Schalke 04 und Vitesse Arnheim

Solltet Ihr das Testspiel zwischen Schalke und Arnheim verpasst haben, könnt Ihr die Highlights der Begegnung bequem auf YouTube verfolgen. Wie nach den Spielen gegen Zenit und Donetsk wird S04 auch die Höhepunkte der Partie gegen Vitesse auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal hochladen.

Den Kanal der Knappen findet Ihr nochmal über diesen Link . Dort könnt Ihr Euch neben Pressekonferenzen auch die letzten Testspiele anschauen.

FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04:

Fährmann - Thiaw, Flick, Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Latza, Bozdogan - Harit, Terodde

Mögliche Aufstellung Vitesse Arnheim:

Houwen - Doekhi, Bazoer, Rasmussen - Dasa, Domgjoni, Bero, Tannane, Wittek - Openda, Darfalou

FC Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim live - TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht