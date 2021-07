FC Schalke 04, News und Gerüchte: Mikhailov-Leihe perfekt, Millionen-Abfindung für Tedesco? Alles zu S04 heute

S04 leiht Mikhailov von Zenit aus und die Königsblauen stehen offenbar massiv bei Ex-Coach Tedesco in der Kreide. Alle News zu Schalke heute.

Der FC Schalke 04 am heutigen Mittwoch. Alle News rund um Königsblau gibt es hier.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Schalke 04, News heute: Leihe von Mikhailov zu Schalke perfekt

Nächster Neuzugang für Schalke 04: Der Bundesliga-Absteiger nimmt den bisherigen Gastspieler Jaroslaw Michailow (18) auf Leihbasis bis zum Saisonende unter Vertrag. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom russischen Fußballmeister Zenit St. Petersburg.

"Er hat ein kreatives Element in seinem Spiel, das uns weiterbringen und unsere Leistungsstärke in der Breite bereichern wird", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder über den neunten Neuzugang des Sommers.

Aus einem Gastspieler wird ein Königsblauer: Yaroslav Mikhailov wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum #S04 ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) July 13, 2021

Schalke 04, News heute: Schalke schuldet Tedesco offenbar Millionen

Der FC Schalke 04 zahlt seinem Ex-Trainer Domenico Tedesco offenbar nach wie vor fürstliche Abfindungen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Demnach sei im Auflösungsvertrag von 2019 festgehalten worden, dass S04 Tedesco jeweils 500.000 Euro zu drei gleichen Raten am 05.01.2020, zum 05.07.2020 und zum 05.07.2021 überweist.

Hinzu kommt außerdem eine Arbeitslosen-Klausel, die Tedesco zum 15. Juli 2021 erneut 500.000 Euro beschere und auch noch für das Jahr 2022 gelte. Sollte der 35-Jährige also wie aktuell auch im kommenden Jahr zum 1. Mai vereinslos sein, erhält Tedesco erneut 500.000 Euro.

Insgesamt könnte Tedesco laut Sport Bild somit auf eine Abfindung in Höhe von 2,5 Millionen Euro kommen, was einem Jahresgehalt des Trainers auf Schalke entsprechen soll.

Die Königsblauen hatten Tedesco im Juli 2017 als neuen Trainer vorgestellt (davor Erzgebirge Aue) und waren im ersten Jahr unter dem Deutsch-Italiener sogar Vizemeister geworden. Nach einer Serie von sieben sieglosen Spielen in der darauffolgenden Saison - darunter ein 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf und ein 0:7 gegen Manchester City - wurde Tedesco auf Schalke entlassen.

Im Oktober 2019 übernahm er bei Spartak Moskau. Den russischen Traditionsklub führte er in seiner zweiten Saison nach drei Jahren ohne Europapokalteilnahme wieder zurück in die Champions League. Seinen 2021 auslaufenden Vertrag verlängerte Tedesco anschließend nicht, um mehr Zeit mit seiner Familie in Deutschland zu verbringen.

Schalke 04: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22