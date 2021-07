FC Schalke 04, News und Gerüchte: Kabak vom Training freigestellt, Torwartfrage geklärt - alles zu S04 heute

Der FC Schalke 04 bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Ozan Kabak soll diesem nicht mehr angehören. Alle News zu Schalke heute.

Schalke 04, News heute: Kabak vom Trainingsbetrieb freigestellt

Der FC Schalke 04 plant die kommende Zweitligasaison ohne Ozan Kabak. Der türkische EM-Fahrer wurde für eine Woche vom Trainingsbetrieb freigestellt, "um seine persönliche Zukunft zu klären", teilte der Klub mit. Die klammen Schalker hoffen auf Transfereinnahmen in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den 21-Jährigen.

Kabak hatte in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für den FC Liverpool gespielt. Die Reds verzichteten aber darauf, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro zu ziehen und verpflichteten stattdessen Ibrahima Konate von RB Leipzig. Der Franzose kostet den Klub um Trainer Jürgen Klopp jedoch das Doppelte.

Zudem teilte Schalke mit, dass Offensivspieler Rabbi Matondo zunächst weiter in seiner Heimat Wales bleiben wird. Dort setzt Matondo seine Reha fort, nachdem er zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Auch Matondo war in der zurückliegenden Halbserie verliehen, bei Stoke City kam er zu elf Einsätzen.

Schalke 04, News heute: Fährmann bleibt wohl die Nummer eins

Im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ralf Fährmann und Markus Schubert um die Rolle als Nummer eins im Schalker Tor hat sich Fährmann offenbar durchgesetzt. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach soll für Trainer Dimitrios Grammozis feststehen, dass Fährmann am kommenden Freitag im abschließenden Vorbereitungsspiel gegen Vitesse Arnheim zwischen den Pfosten stehen wird. Eine Woche später steht der Saisonauftakt in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV auf dem Programm.

Zuletzt hatte Grammozis den 32-Jährigen am Rande des Trainingslagers im österreichischen Mittersill bereits gelobt. "Ralle hat läuferisch das ganze Training mitgemacht und wirkt dadurch jetzt frischer, austrainierter und schneller", sagte Grammozis.

Bei Schubert, der nach erfolgloser Leihe bei Eintracht Frankfurt zurückkehrte, ist die Zukunft jedoch offen. Laut Bild verdient der ehemalige U21-Nationaltorhüter auf Schalke 1,8 Millionen Euro jährlich und soll bis Saisonstart noch verkauft werden. Im Gegenzug könnte ein günstigerer zweiter Keeper verpflichtet werden, der das Torwartgespann um Fährmann und Michael Langer ergänzt.

Schalke 04, News heute: Baumjohann kann sich Rückkehr vorstellen

Der frühere Schalke-Profi Alexander Baumjohann kann sich eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub vorstellen. "Ich bin kein Träumer. Bei einem 34-Jährigen stehen die deutschen Klubs nicht Schlange. Wobei ich zugeben muss: Wenn mein Ex-Klub Schalke anruft, nehm' ich den nächsten Flieger", sagte Baumjohann dem kicker.

Hinter Baumjohann liegt in den vergangenen Jahren eine sportliche Weltreise. Im Juli 2017 verließ er Hertha BSC in Richtung Brasilien, wo er zunächst für den FC Coritiba und anschließend für EC Vitoria in Salvador spielte. 2018 wechselte er dann nach Australien und war zunächst für die Western Sydney Wanderers und danach für den FC Sydney tätig. Dort lief sein Vertrag Ende Juni aus.

Ein Karriereende kommt für ihn noch nicht infrage. "Ich habe immer gesagt, dass ich die beiden Jahre, die ich durch die zwei Kreuzbandrisse in meiner Zeit bei Hertha BSC verloren habe, hintendran hängen werde. Ich habe immer noch sehr viel Spaß am Fußball, bin im Rhythmus und habe noch drei, vier – hoffentlich gute – Jahre im Tank", sagte er.

Baumjohann war als 13-Jähriger in die Jugendabteilung der Schalker gewechselt. Nachdem er den Klub 2007 zunächst verlassen hatte und unter anderem ein knappes halbes Jahr beim FC Bayern spielte, kehrte er im Januar 2010 zurück und blieb bis Sommer 2012. Insgesamt bestritt Baumjohann für Schalke 47 Pflichtspiele.

