FC Schalke 04, News und Gerüchte: Stambouli wohl vor Wechsel nach Montpellier, Latza mit Knieverletzung

Schalke 04: Benjamin Stambouli offenbar vor Wechsel zum HSC Montpellier

Der vereinslose Ex-Schalker Benjamin Stambouli steht offenbar vor einem Wechsel zum französischen Erstligisten HSC Montpellier. Da berichtet die französische Tageszeitung L’Equipe. Demnach seien für eine Einigung nur noch wenige Details zu klären.

Für Stambouli wäre der Transfer eine Rückkehr zu den Wurzeln. Der 30-Jährige stammt aus der Jugend der Südfranzosen und feierte dort im Jahr 2010 sein Profi-Debüt. Nach Stationen bei Tottenham und Paris Saint-Germain landete er im Jahr 2016 bei Schalke 04.

Erst im vergangenen Jahr hatte Stambouli seinen Vertrag bei den Knappen verlängert, durch den Abstieg in die 2. Bundesliga wurde das Arbeitspapier jedoch zuletzt ungültig. In fünf Jahren in Gelsenkirchen kam der Defensivakteur auf 133 Einsätze für die Königsblauen.

Schalke 04, News - Knieverletzung: Kapitän Danny Latza fällt aus

Schalke 04 steht in der 2. Bundesliga nach nur einem Spiel bis auf Weiteres ohne seinen Kapitän Danny Latza da. Der Zugang vom FSV Mainz 05 erlitt laut Vereinsmitteilung von Samstag beim Saisonstart gegen den Hamburger SV (1:3) eine Außenbandverletzung im rechten Knie. Latza hatte am Freitagabend nach einer halben Stunde ausgewechselt werden müssen.

"Sein Ausfall schmerzt uns sportlich und menschlich sehr. Wir werden unseren Kapitän so gut es geht dabei unterstützen, möglichst schnell wieder mit uns auf dem Rasen zu stehen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Nach Fehlstart: S04-Trainer Grammozis macht seiner Mannschaft "keinen Vorwurf"

Nach einer guten Anfangsphase steht Schalke 04 mit leeren Händen da. Dennoch macht der Auftritt gegen den Hamburger SV Mut für die Zweitliga-Saison.

Simon Terodde stemmte enttäuscht die Hände in die Hüften, Trainer Dimitrios Grammozis schüttelte deprimiert den Kopf - doch die Schalker Fans bauten Mannschaft und Trainer nach dem Fehlstart schnell mit Applaus wieder auf. Das bittere 1:3 (1:0) zum Auftakt der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV soll die Schalker Mission Wiederaufstieg nicht nachhaltig gefährden.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte Grammozis, der den HSV als "eine echte Topmannschaft mit einem sehr starken Kader" bezeichnete. Daher wollte der Coach lieber über die positiven Dinge sprechen - denn auch die hatte dieser Saisonauftakt geliefert.

Neuzugang Terodde etwa sorgte im Sturmzentrum auf Anhieb für Torgefahr, die den Königsblauen in der desaströsen Abstiegssaison so oft abging. Für seinen ersten Treffer benötigte Terodde nur sieben Minuten, er machte damit seinem Ruf als bester Torjäger der 2. Liga wieder einmal alle Ehre.

Schalke 04: "Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen"

Doch weil sich dann Nachlässigkeiten einschlichen und der HSV seine Chancen besser nutzte, stand unter dem Strich eine bittere Niederlage. "Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Es waren Chancen auf beiden Seiten da. Hamburg hat sie leider genutzt, wir hingegen nicht", analysierte Neuzugang Marius Bülter.

Tatsächlich scheiterten die Schalker immer wieder am starken Gästetorhüter Daniel Heuer Fernandes, der unter anderem gegen Thomas Ouwejan und Terodde parierte. "So eng ist Fußball. Das sind Zentimeter, die da fehlen", sagte Terodde: "In dieser Phase müssen wir einfach treffen. Wir hatten die Dinger auf dem Fuß."

Die Abschlussschwäche hatte gravierende Folgen, weil Robert Glatzel (53.), der zuvor einen Foulelfmeter (28.) vergeben hatte, Moritz Heyer (86.) und Bakery Jatta (90.) die unterhaltsame Partie zugunsten der Hamburger drehten.

"Das 0:1 war der Weckruf für uns. Wir haben einfach weitergespielt und in diesem Spiel alle Widerstände überwunden", sagte der neue Trainer Tim Walter, mit dem der HSV im vierten Anlauf endlich den Aufstieg erzwingen will: "Die Mannschaft hat es herausragend gemacht. Dennoch ist klar: Wir können noch in allen Bereichen nachlegen."

Ohne Latze fehlte Schalke der Zugriff in der Zentrale und damit auch die Möglichkeit, für Entlastung zu sorgen. "Der Gegner hatte viel Ballbesitz, das war uns klar", sagte Grammozis und ergänzte: "Wir haben kompakt gestanden und unsere Konterchancen gehabt."

Die nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis hat die neue Schalker Mannschaft am nächsten Sonntag. Dann ist für den Absteiger bei Holstein Kiel ein Sieg fast schon Pflicht - damit S04 in der ersten Zweitliga-Saison seit mehr als 30 Jahren nicht direkt hinterherläuft.

