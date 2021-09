Schalke reagiert wohl auf den Abgang von Matthew Hoppe und Malick Thiaw trifft für Deutschlands U21. Alle News zu S04 heute.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch während der Länderspielpause. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen heute gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

Schalke wohl vor Verpflichtung von Skandal-Stürmer Sergi Enrich

Wie die Bild berichtet, steht der FC Schalke 04 kurz vor der ablösefreien Verpflichtung von Sergi Enrich.

Der Spanier, der sechs Jahre lang für Eibar auflief und derzeit vereinslos ist, soll am Dienstag schon nach Deutschland gekommen sein und in Kürze zum Medizincheck eintreffen.

Allerdings hat der Spanier einen ordentlichen Skandal mit im Gepäck, 2016 wurde er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 100.000 Euro verurteilt, nachdem er sich gemeinsam mit einem Mannschaftskollegen beim Sex mit einer Frau gefilmt und das Video ohne ihre Zustimmung im Netz verbreitet hat.

FC Schalke 04: Das ist der Verletzungsstand bei Ko Itakura

Abwehrspieler Ko Itakura kehrte aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkelbereich von der japanischen Nationalmannschaft zum FC Schalke 04 zurück.

Wie die Knappen am Dienstag mitteilten, arbeitet der 24-Jährige bereits wieder individuell auf dem Platz.

Ein Einsatz am kommenden Wochenende gegen den SC Paderborn (Sonntag, 13.30 Uhr) scheint damit nicht unmöglich.

ℹ️ Nachdem er aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkelbereich vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, hat Ko #Itakura heute wieder individuell auf dem Platz trainiert. #S04 | 🔵⚪️ | @kougogo1270 pic.twitter.com/3IR9N6fj3R — FC Schalke 04 (@s04) September 7, 2021

FC Schalke 04: Malick Thiaw trifft bei Sieg von Deutschlands U21

Pflichtsieg nach Fehlstart: Angeführt von Wunderkind Youssoufa Moukoko hat die deutsche U21 mit etwas Mühe auch ihr zweites EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Der neu formierte Titelverteidiger von DFB-Trainer Stefan Kuntz siegte in Riga nach frühem Rückstand mit 3:1 (2:1) und bleibt mit sechs Punkten Tabellenführer der Gruppe B.

Der erst 16 Jahre alte Moukoko (Borussia Dortmund) erzielte in seinem zweiten U21-Einsatz schon sein drittes Tor (25.). Zudem trafen Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim( 41.) und der Schalker Malick Thiaw (48.). Iļja Korotkovs (8.) hatte Außenseiter Lettland überraschend in Führung gebracht.

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden", sagte Kuntz bei ProSieben MAXX : "Mir gefällt, wie schnell die Mannschaft zusammengefunden hat, wie aktiv sie war. Jetzt müssen sie schauen, dass sie in den nächsten Wochen viel Spielpraxis bekommen."

Fünf Tage nach dem 6:0 in San Marino machte sich beim DFB-Team besonders zu Beginn die fehlende Abstimmung bemerkbar, viele Abläufe stimmten noch nicht, Fehlpässe waren an der Tagesordnung. Mit zunehmender Spieldauer übernahm die Kuntz-Auswahl aber das Kommando und steuert weiter auf EM-Kurs. Nur der Gruppensieger erreicht sicher die Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien.

Im Daugava-Stadion begann das Spiel mit einer kalten Dusche: Der 1,92 m große Korotkovs köpfte nach einer Ecke aus kurzer Distanz ein und ließ die deutsche Abwehr alt aussehen. Torhüter Luca Philipp (Hoffenheim), der als einziger Spieler neu in die Startelf gerückt war, hatte die Fingerspitzen noch am Ball.

Das DFB-Team fand zwar nur schwer in die Partie, kam aber schnell zum Ausgleich: Der neue Kapitän Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) schoss zunächst einen Foulelfmeter an die Latte (24.), doch nur eine Minute später traf Moukoko mit einem Flachschuss. Der Teenager hatte schon gegen San Marino als jüngster Spieler und Torschütze der U21-Geschichte für Aufsehen gesorgt.

"Ich hoffe, dass noch mehr Tore dazu kommen", hatte Moukoko anschließend gesagt - er ließ in Riga Taten folgen. Der Teenager war auch nach seinem Ausgleich gefährlichster Mann im DFB-Team. Für die ersehnte Führung sorgte jedoch Stiller mit einem satten Linksschuss.

Kurz nach der Pause machte es Thiaw wie zuvor Korotkovs und traf nach einer Ecke per Kopf. Damit war die Begegnung so gut wie entschieden, das deutsche Team hatte nun alles im Griff.

Weiter geht es für Kuntz und Co. am 7. Oktober in Paderborn gegen Israel, die weiteren Gegner heißen Ungarn und Polen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die Endrunde 2023, bei der auch die Olympia-Tickets für Paris 2024 vergeben werden.

Quelle: SID

FC Schalke 04 heute: Die kommenden Spiele von S04