Schalke verzeichnet bislang eine ordentliche Transferbilanz. Die Reserve bekommt Verstärkung für die vakante Stürmerposition. Alle S04-News.

Der FC Schalke 04 am heutigen Donnerstag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Schalke 04: Rufat Dadashov verstärkt die zweite Mannschaft

Der FC Schalke 04 hat den aserbaidschanischen Nationalspieler Rufat Dadashov für die zweite Mannschaft der Knappen verpflichtet.

Der 29-Jährige kommt vom US-amerikanischen Zweitligisten Phoenix Rising und soll künftig die vakante Stürmerposition der Reserve besetzen. Dadashov stand in der Vergangenheit bereits bei mehreren deutschen Klubs unter Vertrag, darunter Preußen Münster, BFC Dynamo und 1. FC Saarbrücken.

In der Saison 2017/18 avancierte Dadashov zum Torschützenkönig in der Regionalliga Nordost mit 25 Toren in 25 Spielen.

Weiterer Neuzugang für die #U23 : Rufat Dadashov verstärkt ab sofort das Team um Chef-Trainer Torsten #Fröhling 🙌



Willkommen auf Schalke, Rufat! 🙂 #S04 | 🔵⚪ | #schmiede — Knappenschmiede (@knappenschmiede) August 12, 2021

FC Schalke 04, News: S04 mit stattlichem Transferplus

Der FC Schalke 04 hat im laufenden Sommer ein Transferplus von 30,95 Millionen Euro erwirtschaftet und steht damit auf Rang sechs im europaweiten Ranking. Das geht aus einem Bericht von Sky hervor.

Auf den ersten drei Plätzen liegen derweil Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Spitzenreiter AC Mailand, der auf ein Transferplus von rund 64 Millionen Euro kommt.

Trotz der positiv erscheinenden Zahlen plagen die Königsblauen weiterhin immense Verbindlichkeiten in Höhe von 217 Millionen Euro. "Wir schleppen aus der Vergangenheit einen vollbepackten Rucksack mit uns herum. Er ist voller dicker Brocken. Wir werden deshalb nicht in die Knie gehen, aber es ist schwer, überhaupt vom Fleck zu kommen", hatte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers diesbezüglich zuletzt verlauten lassen.

FC Schalke 04: Grammozis fordert gegen Aue mehr Offensivakzente

Nachdem der FC Schalke 04 in den ersten beiden Spielen der 2. Bundesliga über weite Strecken enorm defensiv agiert hatte, verfolgt Dimitrios Grammozis in der kommenden Partie gegen Erzgebirge Aue (Freitag, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) nun wohl einen deutlich offensiveren Ansatz.

Wie die Bild berichtet, wolle der S04-Trainer mehr Druck im letzten Drittel erzeugen - dabei sollen wie bereits beim Pokalsieg gegen Villingen (4:1) Rodrigo Zalazar und Dominick Drexler auf den Positionen im offensiven Mittelfeld agieren. Darüber hinaus fordere Grammozis mehr Druck über die rechte Außenposition sowie ein geordnetes Aufbauspiel mit weniger langen Bällen.

Folglich dürften die Knappen gegen Aue deutlich mehr Ballbesitzanteile zu verzeichnen haben als zuletzt. Beim Auswärtssieg in Kiel (3:0) kamen die Schalker auf 37 Prozent Ballbesitz, gegen den HSV (1:3) sogar nur auf 27 Prozent.

FC Schalke 04: Die kommenden Spiele