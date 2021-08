Offiziell: Juventus holt Manuel Locatelli aus Sassuolo

Es hatte sich schon lange abgezeichnet: Juventus Turin verpflichtet den Europameister Manuel Locatelli vom Liga-Rivalen Sassuolo.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat die Verpflichtung von Manuel Locatelli von Sassuolo am Mittwoch offiziell bekanntgegeben. Die Bianconeri leihen den 23-Jährigen zunächst für zwei Jahre aus, bevor, abhängig vom Erreichen gewisser sportlicher Ziele, eine Kaufpflicht für Juve greift.

Besonderer Clou für Juventus: Die Leihe bis zum Ende der Saison 2022/23 ist kostenlos. Falls die Kaufpflicht greift, sind 25 Millionen Euro für Locatelli fällig, die in drei Raten gezahlt werden können. Außerdem sind beim Erreichen weiterer sportlicher Ziele bis zu 12,5 weitere Millionen an Sassuolo zu zahlen.

Mit Locatelli: Nun fünf Europameister im Juve-Kader

Mit dem Transfer von Locatelli hat Juve nun fünf Europameister im Kader: Der Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Serie-A-Saison die meisten Pässe und die meisten Tacklings verzeichnete, trifft in Turin auf Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini und Federico Chiesa, mit denen er im Juli in London den Titel holte.

"Zusätzlich zu seinen Toren bringt Manuel ein Niveau mit, das nur wenige haben", schwärmte die Juve-Webseite vom Neuzugang, der in der Jugend bei Atalanta und Milan ausgebildet wurde.