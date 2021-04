FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 verliert Sponsor, BVB-Fanportal verspottet den Absteiger - die Neuigkeiten am Sonntag

Der FC Schalke 04 muss nach dem feststehenden Abstieg den Verlust eines langjährigen Sponsors verkraften. Alle News zu Schalke heute.

Schalke, News: Langjähriger Sponsor zieht sich zurück

Nach dem feststehenden Abstieg in die 2. Bundesliga muss Schalke 04 den Verlust eines langjährigen Sponsors verkraften.Wie Ruhr24 und die Ruhr Nachrichten berichten, endet im Sommer nach zehn Jahren die Zusammenarbeit mit dem Sportwettenanbieter "bet-at-home". Demnach werde der bestehende Vertrag aufgelöst, beide Seiten sollen mit der Partnerschaft nicht mehr zufrieden gewesen sein.

Schalke soll durch die Zusammenarbeit jährlich 2,5 Millionen Euro eingenommen haben. Für den Traditionsklub ist es der erste große Verlust auf Sponsorenseite.

Zuvor konnten die Verträge mit Hauptsponsor "Gazprom" sowie "Veltins" und "Böklunder" auch für die 2. Liga verlängert werden. Wie Ruhr24 berichtet, soll der Klub aber bereits einen Nachfolger für "bet-at-home" in der Hinterhand haben.

Schalke, News: BVB-Fanportal spottet über S04

Das BVB-Fanportal schwatzgelb.de hat nach dem besiegelten Abstieg des großen Rivalen Schalke 04 eine zweifelhafte Aktion gestartet. Um die nahende Zweitklassigkeit der Schalker zu feiern, hat das Portal ein T-Shirt entworfen, auf dem mehrere Schlagworte gegen die Königsblauen abgedruckt wurden.

In Anlehnung an das Schlagerlied "Am Tag, als Conny Kramer starb" heißt es auf dem Shirt unter anderem: "Am Tag, als der FC Scheiße starb". In großen Buchstaben prangert zudem das Wort "Absteiger" auf dem Utensil, die beiden Buchstaben "ge" sind dabei durchgestrichen, da sie für Gelsenkirchen stehen.

Unser Andenken mit allen Stopps und Ergebnissen gibt's jetzt zum Vorbestellen im Shop. https://t.co/qOhFL8aDRQ pic.twitter.com/rG1TdtMP1c — schwatzgelb.de (@schwatzgelbde) April 20, 2021

Die Aktion rief jedoch auch deutliche Kritik im Lager der Fans von Borussia Dortmund hervor. "Ich bin seit Jahrzehnten mit Herz und Seele BVB-Fan, ich hab Höhen und Tiefen miterlebt, gefeiert und geweint, aber die Aktion ist einfach peinlich", schrieb etwa ein Fan. Ein anderer wurde noch deutlicher: "Als Dortmunder kann ich mich für den Stuss nur schämen! Disrespect, verkriecht euch wieder in eure 80er wo ihr hingehört! Wer genehmigt bei euch so einen infantilen Mist?"

Schalke, Gerüchte: S04 offenbar vor Transfer von Paderborns Schonlau

Der FC Schalke 04 macht offenbar Fortschritte in puncto Kaderplanung für die 2. Liga. Wie Sky berichtet, befinden sich die Knappen in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Sebastian Schonlau vom SC Paderborn.

Eine Verpflichtung des Paderborner Kapitäns wäre sogar ablösefrei, Schonlaus Vertrag bei den Ostwestfalen läuft im Sommer aus. Der 26-Jährige zögerte zuletzt, ein ihm nach Angaben der Neuen Westfälischen gemachtes Angebot zur Verlängerung anzunehmen.

Schonlau wäre nach Danny Latza der zweite ablösefreie Neuzugang, den sich die Königsblauen für die Mission Wiederaufstieg schnappen würden. Der Kapitän von Mainz 05 hatte bereits Mitte März einen ab Sommer gültigen Zweijahresvertrag bei Schalke 04 unterschrieben. Der gebürtige Gelsenkirchener Latza wurde in der Knappenschmiede ausgebildet und machte seine ersten Profispiele für S04.

Eine etwaige Schalker Vergangenheit hat Schonlau nicht. Der Innenverteidiger absolvierte fast seine gesamte Profikarriere beim SCP und verließ den Klub lediglich für eine Saison, die er auf Leihbasis beim SC Verl spielte.

