FC Schalke, News und Gerüchte: Rakitic schließt Rückkehr nicht aus, Schober soll Sportdirektor werden - Alles zu S04 heute

Schalke heute: Ivan Rakitic schließt Rückkehr zu S04 nicht aus

Mittelfeldspieler Ivan Rakitic vom FC Sevilla will nicht ausschließen, in seiner Karriere noch einmal für den FC Schalke aufzulaufen.

"Man muss immer offen sein für alles. Kein Witz. Warum nicht? Man kann nie etwas komplett ausschließen", sagte der 33-jährige Vize-Weltmeister im Sport1 -Interview auf die Frage nach einem möglichen zweiten Engagement bei S04. "Aktuell ist es schwer daran zu glauben, aber ich war auch überrascht, als ich hörte, dass meine Kumpels wie Asa und Mike da mithelfen. Vielleicht kommt Asa mal zu mir und schafft es mich zu überzeugen. Man weiß nie."

Rakitic hatte von 2007 bis 2011 135 Pflichtspiele für Schalke absolviert, ehe er zum FC Sevilla wechselte. Zu den Andalusiern kehrte er vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim FC Barcelona zurück, hat Vertrag bis 2024.

Schalkes Abstieg macht Rakitic indes "traurig. Ich bin noch oft in Kontakt mit Gerald Asamoah. Erst kürzlich haben wir am Telefon über seine neuen Aufgaben gesprochen. Der Abstieg ist ein Riesen-Schlag in den Magen."

Schalke: Mathias Schober soll neuer Sportdirektor werden

Der frühere Schalke-Torwart Mathias Schober soll zur kommenden Saison neuer Sportdirektor von S04 werden. Das berichten die Funke Mediengruppe und Sky übereinstimmend.

#Schalke - ich kann die Meldung von @FunkeSport bestätigen: Mathias #Schober soll der neue Sportdirektor werden. Er und #Knäbel haben schon in der @knappenschmiede zusammengearbeitet. #Knäbel hatte diese Entscheidung schon vor einigen Tagen angedeutet. #S04 — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) April 24, 2021

Schober ist seit 2012 Nachwuchskoordinator bei den Königsblauen und hat in der Knappenschmiede bereits mit dem jetzigen Sportvorstand Peter Knäbel zusammengearbeitet.

Schober wurde als Spieler in Schalkes Jugend ausgebildet und spielte insgesamt elf Jahre (1994 bis 2000 und 2007 bis 2012) für die Profis der Gelsenkirchener. Insgesamt absolvierte der heute 45-Jährige 39 Pflichtspiele für Schalke.

Schalke 04, News - Peter Neururer verurteilt Fan-Attacken auf Spieler: "Nur noch krank"

Der ehemalige Schalke-Trainer Peter Neururer hat die Angriffe einiger S04-Fans auf die Spieler nach dem feststehenden Abstieg infolge des 0:1 in Bielefeld aufs Schärfste verurteilt.

"Natürlich sind alle, die es mit Schalke halten, tief enttäuscht", sagte Neururer bei Sport 1 . "Trotz der desolaten Leistungen sind die Spieler Menschen."

Der 65-Jährige, der S04 von April 1989 bis November 1990 trainierte, führte aus: "Ich kann das, was da passiert ist, nicht sacken lassen. Das wäre nur dann möglich, wenn diejenigen, die dafür schuldig sind, bestraft werden. Welche normalen Menschen treffen sich nachts um 1.30 Uhr an einem Stadion in Erwartung eines Mannschaftsbusses? Das ist nur noch krank und es tut fürchterlich weh. Jedes Wort über diese Personen ist eigentlich ein Wort zu viel."

FC Schalke: Harit, Uth und Serdar wollen wohl nicht mehr spielen

In den restlichen vier Saisonspielen muss Schalke 04 wohl auf Amine Harit, Mark Uth und Suat Serdar verzichten. Einem Bericht der Bild zufolge möchte das Trio nach den Angriffen von S04-Fans im Anschluss an die Niederlage in Bielefeld und dem damit besiegelten Abstieg unter der Woche in dieser Spielzeit nicht mehr für S04 auflaufen.

Sportvorstand Peter Knäbel hatte zuletzt bereits angekündigt, dass man aufgrund der Vorfälle rund um die Partie in Bielefeld Verständnis dafür hätte. "Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben", sagte er der Bild .

