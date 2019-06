Wegen Spielplan: Liverpool sagt Testspiel gegen den FC Schalke 04 ab

Wegen des frühen Ligastarts muss Liverpool das Testspiel gegen Schalke 04 absagen. So bleibt das Treffen der beiden Freunde Klopp und Wagner aus.

Der Spielplan der englischen Premier League verhindert ein vorzeitiges Wiedersehen zwischen Jürgen Klopp und seinem engen Freund David Wagner an der Seitenlinie. Klopp empfängt als Teammanager von Champions-League-Sieger zum Ligaauftakt am 9. August Aufsteiger , das ursprünglich drei Tage vorher an der Anfield Road stattfindende Testspiel gegen den von Wagner trainierten Bundesligisten Schalke 04 wurde dadurch abgesagt.

Die Partie soll im kommenden Jahr durchgeführt werden. Wagner und Klopp verbindet eine Freundschaft, beide spielten schon in den 1990er Jahren beim FSV zusammen. Bei Klopps Hochzeit 2005 war Wagner Trauzeuge.