Der hat seine Personalplanungen in der Chefetage abgeschlossen. Rene Grotus von komplettiert die Schalker Führungsriege und trifft auf seinen ehemaligen Leipziger Kollegen Jochen Schneider.

Am Kader für die neue Saison wird derweil noch gebastelt und mit Breel Embolo, Benito Raman und Ozan Kabak gibt es eine Menge Personalien, die aktuell für Schlagzeilen sorgen.

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Breel Emobolos Wechsel von Schalke 04 zu Bundesligakonkurrent Borussia Mönchengladbach steht unmittelbar bevor. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass sich alle Parteien auf den Transfer verständigt hätten. Womöglich wird er noch am Freitag offiziell verkündet.

Der Schweizer Stürmer soll gemäß Bild zehn Millionen Euro Ablöse kosten. Diese Summe kann durch Bonuszahlungen noch bis auf 14 Millionen Euro ansteigen. Ein dickes Verlustgeschäft also für die Schalker, die Embolo vor drei Jahren für mehr als 25 Millionen Euro vom holten.

Trainer Friedhelm Funkel von hat mehr Dankbarkeit von seinem abwanderungswilligen Offensivspieler Benito Raman eingefordert. "Er muss Fortuna dankbar sein, denn als er vor über zwei Jahren kam, hatte er nicht mal Luft für 60 Minuten", wird Funkel in der Bild zitiert. Damals war er für 1,5 Millionen Euro von nach gewechselt.

Raman hofft seit Tagen auf einen Wechsel zum FC Schalke 04. Bisher konnten sich Düsseldorf und Schalke aber noch nicht einigen. Das angeblich neueste Gebot in Höhe von neun Millionen Euro ist der Fortuna zu niedrig. Ramans Vertrag in Düsseldorf läuft noch bis 2022.

Der FC Schalke 04 hat den Kampf um Talent Rafael Camacho vom FC Liverpool verloren. Der 19-jährige portugiesische Flügelflitzer wechselt trotz königsblauen Interesses zu Sporting Lissabon. Dies verkündete der Verein am späten Donnerstagabend.

Sporting bezahlt offenbar eine Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro, die sich wohl unter gewissen Umständen auf sieben Millionen Euro erhöhen kann. Außerdem sicherte sich der Champions-League-Sieger eine Rückkaufklausel und eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung. Camacho unterschreibt bei Sporting einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Rafael Camacho has completed a permanent transfer to @Sporting_CP .



Everybody at #LFC wishes Rafael the best of luck at his new club. https://t.co/Sn3DHMFgyk