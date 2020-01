FC Liverpool: Sadio Mane muss gegen Wolverhampton wegen einer Verletzung ausgewechselt werden

Sadio Mane gehört zu den formstärksten Spielern überhaupt. In Liverpool bangen sie nun um seine Fitness.

33' - We're forced into a change, as Minamino replaces Mane.



[0-1]#WOLLIV — Liverpool FC (@LFC) 23. Januar 2020

Starstürmer Sadio Mane hat sich am Donnerstagabend beim Premier-League-Spiel seines FC Liverpool bei den Wolverhampton Wanderers verletzt und musste nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Der Senegalese griff sich nach einem Laufduell mit Ruben Neves an den Oberschenkel, musste sich kurz auf den Rasen setzen und signalisierte dann an die Außenlinie, dass es für nicht weitergehe. LFC-Trainer Jürgen Klopp brachte in der 33. Minute für Mane Neuzugang Takumi Minamino in die Begegnung.

: Sadio Mane ist Afrikas Fußballer des Jahres

Wie schwer Manes Blessur ist, ist noch offen. Gemäß BT Sport soll es sich bei der Herausnahme allerdings um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben, nachdem Mane einen Schmerz im Oberschenkel gespürt habe.

Die Reds hoffen gewiss, dass Afrikas Fußballer des Jahres nicht (lange) ausfällt: 26 Scorerpunkte gelangen dem Linksaußen in 30 Pflichtspielen dieser Saison und damit gehört er zu den absoluten Leistungsträgern.

Zum Zeitpunkt der Auswechslung Manes führte Liverpool bei den Wolves mit 1:0. Kapitän Jordan Henderson hatte nach acht Minuten per Kopf den Führungstreffer für den souveränen Tabellenführer der englischen Eliteliga erzielt.