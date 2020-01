Wann kann der FC Liverpool Meister in der Premier League werden? Alle Infos zum Titelrennen in dieser Saison

Der FC Liverpool schreitet mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft. Doch wann kann das Team von Jürgen Klopp frühestens den Titel gewinnen?

Es ist offiziell: Der FC Liverpool hat den besten Saisonstart in der Geschichte von Europas Top-5-Ligen hingelegt. Nach dem 1:0-Sieg über hatten die Reds 20 Siege aus 21 Spielen auf dem Konto. Noch nie hatte ein Team aus den europäischen Top-Ligen nach 21 Spielen 61 Punkte auf dem Konto - auch nicht Schwergewichte wie , der , , PSG, oder der .

Ganz Liverpool sehnt sich nach dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Zum letzten Mal konnte sich der ehemalige englische Rekordmeister in der Saison 1989/90 zum Meister krönen.

Für Jürgen Klopp ist der Rekordstart kein Grund, in Euphorie zu verfallen. "Jeder sollte die Situation feiern, aber nicht wir. Nichts hat sich geändert. Wir haben immer noch exakt die gleiche Situation, nur mit drei Punkten mehr. Es ist großartig und unglaublich, aber geändert hat sich nichts", sagte der Coach nach dem Premier-League-Sieg über Manchester United (2:0).

Allerdings sind die Zahlen Liverpools beeindruckend: Von den letzten 93 möglichen Punkten holten die Reds 91, 39 Spiele sind sie in der Liga ungeschlagen, das 2:0 gegen United war der 13. Sieg und der 19. Heimsieg in Serie. Wenn der so weitermacht, könnte die Rekord-Marke von 100 Punkte in einer Saison, aufgestellt von Manchester City 2018, noch fallen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zum Titelrennen in der Premier League und bekommt verschiedene Szenarien geliefert, wann der FC Liverpool frühestens Meister werden kann.

Premier League: Wann kann der FC Liverpool Meister werden?

Wirft man einen Blick auf die aktuelle Tabellensituation der Premier League stellt sich nicht mehr die Frage, ob der FC Liverpool Meister werden kann, sondern lediglich wann. In diesem Abschnitt bekommt Ihr verschiedene Szenarien für einen Titelgewinn der Reds geliefert.

Szenario 1, wie Liverpool Meister werden kann - Reds gewinnen alles, ManCity nichts:

Der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem der FC Liverpool Meister werden kann, ist der 29. Februar. Dann würde das Team um Kapitän Jordan Henderson den Titel nach dem 28. Spieltag in der Premier League sicher haben. Es ist aber nicht das realistischste aller Szenarien. Denn dafür müssten die Kicker von der Merseyside alle kommenden Spiele gewinnen und gleichzeitig all seine Spiele verlieren. Auch müsste Punkte liegen lassen.

Szenario 2, wie Liverpool Meister werden kann - aus eigener Kraft, ManCity gewinnt alle Spiele:

Völlig losgelöst von der Konkurrenz - quasi aus eigener Kraft - benötigt der FC Liverpool noch 30 Punkte, um Meister in der Premier League zu werden - das bedeutet zum Beispiel noch zehn Siege. Das aber auch nur, wenn auch die Rivalen wie Manchester City eine Siegesserie starten. Dann würde die Meisterschaft am 4. April feststehen - nach einem Sieg im Etihad Stadium bei Manchester City.

Szenario 3, wie Liverpool Meister werden kann - der Punkteschnitt wird gehalten:

In der laufenden Spielzeit kommt der FC Liverpool auf einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,9 Zählern pro Partie. Manchester City kann im Schnitt lediglich 2,08 Punkte vorweisen. Halten beide Teams diese Ausbeute aufrecht, könnte der Titel am 14. März gewonnen werden - nach einem Reds-Sieg über den .

So oder so: Es läuft derzeit alles darauf hinaus, dass Klopp und Co. den Rekord für die früheste Meisterschaft (14. April: United in der Saison 2000/01) brechen. Damals war das fünf Spieltage vor Saisonende. Liverpool kann das bereits früher schaffen und Geschichte schreiben.

Wann kann Liverpool Meister werden? Die restlichen Spiele der Reds in der Premier League

DATUM SPIEL 23. Januar - FC Liverpool 29. Januar - FC Liverpool 1. Februar FC Liverpool - 15. Februar - FC Liverpool 24. Februar FC Liverpool - West Ham United 29. Februar - FC Liverpool 7. März FC Liverpool - AFC 14. März FC Everton - FC Liverpool 21. März FC Liverpool - 4. April Manchester City - FC Liverpool 11. April FC Liverpool - Aston Villa 18. April - FC Liverpool 25. April FC Liverpool - 2. Mai - FC Liverpool 9. Mai FC Liverpool - 17. Mai - FC Liverpool

Premier League: Welches Team konnte den Titel bislang am schnellsten gewinnen?

Den aktuellen Rekord für die am schnellsten gewonnene Meisterschaft hält aktuell Manchester United. Der englische Rekordmeister sicherte sich den Titel in der Saison 2000/01 bereits fünf Spieltage vor Schluss, am 14. April 2001. Früher wurde noch nie ein Team englischer Meister.

SAISON VEREIN DATUM DES GEWINNS DER MEISTERSCHAFT VERBLEIBENDE SPIELE 2000/01 Manchester United 14. April 2001 5 2017/18 Manchester City 15. April 2018 5 1999/00 Manchester United 22. April 2000 4 2003/04 Arsenal 25. April 2004 4 2012/13 Manchester United 22. April 2013 4

Ebenfalls fünf Spieltage vor Schluss krönte sich Uniteds Stadtrivale Manchester City bereits zum Meister. In der Saison 2017/18 machten die Citizens den Titel am 15. April klar. Um ein Haar hätte das Team von Trainer Pep Guardiola den Rekord von United brechen können, verlor dann aber im Manchester-Derby im April mit 2:3 gegen die Red Devils.

Im Jahr 2000 konnte Manchester United bereits zuvor eine "Blitz-Meisterschaft" feiern. Damals standen die Stars von Trainerlegende Sir Alex Ferguson bereits vier Spieltage vor Schluss als neuer Meister fest.

Auch der FC Arsenal rangiert unter den Teams, die sich am schnellsten den Titel in der Premier League sichern konnten. In der Spielzeit 2003/04 holten die sogenannten "Invincibles" von Trainer Arsene Wenger in einer Spielzeit ohne Niederlage fulminante 90 Punkte. Zum Lohn gab es die Meisterschaft in der Premier League am 25. April 2004 - vier Spieltage vor Schluss.

Um die Liste zu komplettieren, fehlt noch ein Team - und das ist wieder Manchester United. In der Saison 2012/13 machten die Red Devils den Titel am 34. Spieltag durch den Sieg über Aston Villa klar.

