Sadio Mane vom FC Liverpool ist Afrikas Fußballer des Jahres

Große Ehre für Sadio Mane. Der Angreifer vom FC Liverpool wurde am Dienstag zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt.

Sadio Mane vom ist erstmals zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 27-jährige Senegalese setzte sich bei der Wahl gegen Vorjahressieger Mohamed Salah (ebenfalls Liverpool) und Riyad Mahrez von durch.

Mane zählt zu den Schlüsselspielern im Team von Jürgen Klopp und hatte mit 26 Pflichtspieltoren in 50 Spielen erheblichen Anteil an der starken Saison der Reds, die mit dem Titel in der gekrönt wurde.