Offiziell: FC Liverpool verpflichtet Salzburgs Takumi Minamino

Der Champions-League-Sieger FC Liverpool verstärkt sich im Winter. Ab Januar läuft Salzburgs Takumi Minamino für die Klopp-Mannschaft auf.

Der hat die Verpflichtung von Takumi Minamino von RB Salzburg offiziell bekanntgegeben. Der Japaner wechselt Anfang Januar zu den Reds, die für den 24-jährigen Rechtsaußen angeblich nur die fixe Ablösesumme in Höhe von rund acht Millionen Euro zahlen. Medienberichten aus zufolge hat Minamino einen Fünfjahresvertrag in Liverpool unterschrieben und trägt dort die Rückennummer 18.

"Es war ein Traum, mein Traum, ein Liverpool-Spieler zu werden", sagte der Japaner auf der Liverpool-Webseite. "Ich bin so froh, dass er nun wahr geworden ist", ergänzte er. Mit Salzburg duellierte er sich in der diesjährigen Gruppenphase der mit der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. "In diesen Spielen habe ich gesehen, dass diese Mannschaft ganz weit vorne ist, was Technik und Intensität angeht", sagte er mit Blick auf seinen neuen Arbeitgeber.

Klopp über Minamino-Transfer: "Wir sind sehr, sehr glücklich"

"Das sind fabelhafte Neuigkeiten", erklärte Klopp angesichts der Verpflichtung. Der deutsche Coach ist mit seinem Team derzeit bei der in . "Ein wunderbarer Transfer. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber", teilte Klopp mit.

"Takumi ist ein sehr schneller, sehr cleverer Spieler. Er findet zwischen den Linien immer wieder Lücken", beschrieb Klopp seinen Neuzugang, der in seinen fünf Jahren in Salzburg 199 Pflichtspiele für den Klub absolvierte und dabei 64 Tore erzielte.