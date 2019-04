FC Liverpool: Klopp-Assistent Pepijn Lijnders deutet Interesse an Wolves-Star Ruben Neves an

Der junge Portugiese hat längst das Interesse der ganz großen Klubs geweckt. Mit seinen Fähigkeiten passt er auch ins Anforderungsprofil der Reds.

Co-Trainer Pepijn Lijnders vom englischen Titelkandidaten hat ein grundsätzliches Interesse seines Klubs an Mittelfeldstar Ruben Neves vom Premier-League-Rivalen bestätigt. Lijnders, der an der Mersey seit dem Sommer 2018 zum Stab von Teammanager Jürgen Klopp gehört, kennt Neves noch bestens aus gemeinsamen Zeiten beim , wo er von 2007 bis 2014 in der Jugendakademie arbeitete.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Im Gespräch mit der portugiesischen Sport-Tageszeitung O Jogo führte Lijnders über den 22-Jährigen aus: "Ich kenne ihn sehr gut und weiß um seinen Ehrgeiz, seine Leidenschaft für das Spiel und seine Professionalität. Ich weiß, was er einer Mannschaft geben kann, und an dieser Art von Spielern haben wir immer Interesse."

Wolverhampton Wanderers: Ruben Neves steht bis 2023 unter Vertrag

Neves, der 2015 als 18-Jähriger im Porto-Dress zum jüngsten Kapitän der Champions-League-Geschichte wurde, wechselte 2017 für knapp 18 Millionen Euro Ablöse zum damaligen Zweitligisten Wolverhampton . Er war damals Rekordeinkauf der Wolves, führte sie anschließend zurück in die Premier League und liefert dort in der laufenden Saison ebenfalls herausragende Leistungen ab.

Lijnders ist jedenfalls begeistert von dem zentralen Mittelfeldspieler mit den starken Distanzschüssen : "Als ich ihn bei den Wolves sah, erkannte ich ihn sofort wieder. Ich sah diese Technik und diese Professionalität. Das war der Spieler, den ich aus der Saison 2013/14 kannte."

Sollte Liverpool sich tatsächlich um Neves‘ Dienste Bemühen, wäre ein Transfer allerdings kein leichtes Unterfangen. Der Nationalspieler (zehn Einsätze für ) verlängerte seinen Vertrag bei den Wolves erst im vergangenen Sommer vorzeitig bis zum Sommer 2023.

zeigt Interesse an Ruben Neves

Nach Informationen von Goal und SPOX zeigt zudem der englische Meister Manchester City seit geraumer Zeit Interesse an dem vom Staragent Jorge Mendes beratenen Neves .

Der 1,80 Meter große Rechtsfuß absolvierte in der laufenden Saison bisher 34 Pflichtspiele für den Tabellenachten der Premier League. Dabei gelangen ihm vier Tore und drei Assists.