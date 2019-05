FC Liverpool vor Barcelona: Trent Alexander-Arnold hofft auf "besonderen Abend"

Liverpool steht vor der schwierigsten Aufgabe der Saison. Vor dem Spiel gegen den FC Barcelona will Trent Alexander-Arnold allerdings nicht aufgeben.

Trent Alexander-Arnold hofft auf einen "besondere Abend" gegen den . Am Dienstag muss der einen 0:3-Rückstand gegen die Katalanen im Halbfinale der aufholen (21 Uhr im LIVE-TICKER). Vor dem Spiel gibt sich der Außenverteidiger auf Liverpools Website optimistisch.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Wir hatten bislang ordentliche Ergebnisse zuhause, bei denen wir mehr als drei Tore erzielt haben", sagte Alexander-Arnold. "Es hilft uns, zuhause zu spielen, mit den Fans im Rücken. Es herrscht ein Gefühl der Zuversicht", berichtete er. Vergangene Woche hatte der FC Barcelona dank Toren von Lionel Messi und Luis Suarez den Vorsprung herausgespielt.

FC Liverpool: "Wir wissen, dass es richtig schwer wird"

Der Rechtsverteidiger glaubt, dass er die Situation richtig einschätzen kann: "Wir wissen, dass es richtig schwer wird. Es wird kein Spaziergang. Jeder muss realistisch sein, aber wir glauben definitiv an uns und daran, dass alles möglich ist", sagte er.

Alexander-Arnold hat dabei einen Wunsch: "Hoffentlich werden wir einen dieser besonderen Abende hinbekommen." Der Ausfall von Roberto Firmino und Mohamed Salah, den Top-Stürmern der Reds, will der Engländer nicht an die große Glocke hängen: "Natürlich fallen zwei unserer besten Torschützen aus, aber das gibt anderen eine Gelegenheit, die zu Helden werden können." Auch Barcelona muss auf wichtige Spieler verzichten, so fällt zum Beispiel Ousmane Dembele aus.

Schon 2016 konnten die Reds unter Trainer Jürgen Klopp einen Rückstand in einem wichtigen Duell drehen: Durch ein 4:3 gegen zog das Team schließlich ins Europa-League-Finale ein. Auch ein 0:3 konnte Liverpool bereits wettmachen: Im Champions-League-Finale 2005 lag Liverpool gegen Milan zwischendurch mit drei Toren hinten, letztendlich gewann die Mannschaft den Henkelpott im Elfmeterschießen.