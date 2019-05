Seit seiner Ankunft beim FC Barcelona hat sich für Arturo Vidal vieles verändert. Mittlerweile begeistert er bei den Katalanen mit seinem Kampfgeist.

Im Grunde genommen hat Arturo Vidal nur das gemacht, was er am liebsten macht: gekämpft. Dass sich der selbsternannte Krieger aus beim behaupten und am Ende seiner ersten Saison ein Angebot für eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen würde, war nach seinem Abgang aus München trotzdem nicht unbedingt zu erwarten. Im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Liverpool (Mittwoch, ab 21 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVE-TICKER) könnte er zum Erfolgsfaktor werden.

Am vergangenen Wochenende sprachen sie in Barcelona zur Abwechslung mal nicht ausschließlich von Lionel Messi. Ja, Messi traf zwar zum meisterschaftsentscheidenden 1:0-Sieg der Katalanen gegen . In aller Munde war aber auch Arturo Vidal, der seine achte nationale Meisterschaft in Folge feiern durfte. Eine solche Serie in drei unterschiedlichen Ligen war noch keinem Spieler vor ihm gelungen. Vidal genoss die Loblieder, welche die Presse auf ihn sang. Davon hatte er zuletzt nicht allzu viele gehört. Vor allem in den ersten Monaten nach seiner Ankunft im Camp Nou.

Ihr wollt weiterlesen? Dann geht's hier zum kompletten Feature in einem separaten Artikel auf unserer Seite.