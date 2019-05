Champions League: FC Barcelona ohne Ousmane Dembele in Liverpool

Der spanische Meister muss ohne den Ex-Dortmunder Ousmane Dembele am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Champions-League-Halbfinalrückspiel beim antreten. Der französische Nationalstürmer erlitt am Samstag bei der 0:2-Pleite bei Celta Vigo eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Spieler stehe bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, teilte Barca am Sonntag mit. Das Hinspiel gegen die Reds von Teammanager Jürgen Klopp hatten die Katalanen mit 3:0 gewonnen.

[LATEST NEWS] Tests have confirmed that Ousmane Dembélé has an injury to the right femoral biceps hamstring muscle. The evolution of the injury will condition his availability pic.twitter.com/rLi67i0vuF