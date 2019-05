Liverpool bestätigt: Roberto Firmino fällt gegen den FC Barcelona aus

Der muss im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals auf Angreifer Roberto Firmino verzichten. Das bestätigte Trainer Jürgen Klopp am Samstagabend.

"Er wird uns Dienstag nicht zur Verfügung stehen. Den Rest müssen wir sehen", sagte Klopp mit Blick auf das Saisonfinale in der Premier League gegen die am kommenden Samstag.

Firmino plagt sich seit einigen Wochen mit einer Muskelverletzung, weshalb er auch gegen und Newcastle United nicht zum Einsatz kam. Bei der 0:3-Hinspielniederlage gegen Barcelona reichte es immerhin zu einem Kurzeinsatz.

