1. FC Köln vs. Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

31. Spieltag in der Bundesliga: Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertagen wird.

Am heutigen Spieltag treffen der 1. FC Köln und der 1. FC aufeinander. Angestoßen wird die Partie im Rhein-Energie-Stadion um 15.30 Uhr.

Beide Teams sind schwach aus der Corona-Pause zurückgekommen. Köln wartet seit sechs, Union seit sieben Spielen in der auf einen Sieg. Die Parallelen von Köln und Union gehen weiter, beide Teams spielten am letzten Spieltag 1:1, Köln gegen Augsburg und Union gegen Schalke. Im Hinspiel im vergangenen Herbst konnten die Eisernen den FC mit 2:0 besiegen.

In diesem Artikel erklären wir, wie und wo gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese veröffentlicht wurden.

Mehr Teams

1. FC Köln gegen Union Berlin live im TV und im LIVE-STREAM: Die Details zur Partie in der Bundesliga

Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Spiel : 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin

: 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin Datum : Samstag, 13.Juni 2020

: Samstag, 13.Juni 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion

1. FC Köln gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der Bundesliga

Alle Zuschauer der Bundesliga werden zunächst leider enttäuscht: Die Bundesliga gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN haben sich die Rechte für die aktuelle Bundesligasaison gesichert - jedes Spiel wird live übertragen. Auf welchem Sender Köln gegen Union heute läuft, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

1. FC Köln gegen Union Berlin heute live im TV sehen: So geht's

Die Partie gibt es heute exklusiv und über die volle Länge auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring überträgt neben dem Einzelspiel auch noch die Bundesligakonferenz. Bereits ab 14 Uhr geht Sky auf Sendung. Das Spiel in der Konferenz wird von Toni Tomic kommentiert, das Einzelspiel übernimmt Tom Bayer auf Sky Sport Bundesliga 5 & HD.

Um Köln gegen Union live sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben. Wie das geht und wie viel das kostet, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

#effzeh-Geschäftsführer Horst #Heldt sprach am Montag über die Punkteteilung in Augsburg, lobte die Einwechselspieler und äußerte sich zu Anthony Modestes guten Leistungen in den vergangenen Partien. 👇 https://t.co/SQJLeTfOig — 1. FC Köln (@fckoeln) June 8, 2020

1. FC Köln gegen Union Berlin: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Auch online wird das Spiel im LIVE-STREAM übertragen. Leider gibt es hier erneut nicht die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu sehen. Sky bietet zwei legale Varianten an, um Köln gegen Union im Einzelspiel oder in der Konferenz zu streamen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

1. FC Köln gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Bundesliga heute streamen. Zuerst müsst Ihr die Apps entweder aus dem iTunes- oder Play Store auf Euer Smartphone, Euer Tablet oder Euren Laptop herunterladen. Danach loggt Ihr Euch mit den Zugangsdaten von Sky ein - und schon kann's losgehen. Wer einen Laptop oder eine PlayStation mit HDMI-Kabel besitzt, kann den Stream so sogar auf dem Fernseher abspielen.

Sky Go ist für alle Sky-Abonnenten frei zugänglich, da es in jedem Abo-Paket enthalten ist. Sky Ticket ist für Zuschauer ohne Sky-Abo gedacht. Hiermit könnt Ihr das Spiel sehen, ohne Sky langfristig abonnieren zu müssen.

1. FC Köln gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist die perfekte Alternative für all diejenigen, die kein Geld für die Übertragung ausgeben, aber trotzdem alles über das Spiel wissen wollen. Fast in Echtzeit berichten wir über die Ereignisse aus dem Rhein-Energie-Stadion. Schaut mal vorbei!

1. FC Köln gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN sehen

Wer keine Zeit hatte, das Spiel zu sehen, kann sich über DAZN die Highlights der Bundesliga zu Gemüte führen.

DAZN zeigt nicht nur die Highlights der Buli, sondern überträgt auch folgende Spiele live:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga laufen auch andere Topligen wie die wieder an und sind auch auf DAZN zu sehen. Außerdem hat das Portal auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts oder Motorsport im Programm. Das Coole an DAZN ist, dass Ihr den ersten Monat gratis testen könnt. Danach kostet der Streamingdienst 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr, also umgerechnet ca. zehn Euro im Monat.

1. FC Köln gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

1. FC Köln gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Köln bisher 9 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Union Berlin 5 Siege 3 1 Remis 1 20 erzielte Treffer 8 90 Mio. Euro Marktwert 40,4 Mio. Euro Sebastiaan Bornauw (11 Mio. Euro) wertvollster Spieler Sebastian Anderson (4,8 Mio. Euro)

1. FC Köln gegen Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga am Samstag