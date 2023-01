Der FC Chelsea hat in der Winter-Transferphase seine Offensive mehrfach verstärkt, dem Transferrausch könnte nun Christian Pulisic zum Opfer fallen.

WAS IST PASSIERT? US-Nationalspieler Christian Pulisic ist offenbar auf dem Radar des Serie-A-Topklubs AC Milan. Das berichtet das italienische Sportportal calciomercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pulisic steht noch bis Sommer 2024 beim FC Chelsea unter Vertrag. Die Londoner haben in diesem Winter jedoch schon sechs Transfers getätigt, aufgrund des Kaufrauschs der Blues will die UEFA wohl sogar die Transferregeln ändern. Dem Bericht zu Folge will Cheftrainer Graham Potter den Flügelspieler nun loswerden.

WIE GEHT ES WEITER? Der 24-Jährige soll jedoch erst im Sommer abgegeben werden, angeblich will Milan Pulisic unbedingt in die Serie A lotsen. Neben den Mailändern sollen auch Manchester United, Newcastle United und der FC Arsenal Interesse am Chelsea-Star haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Pulisic stand in dieser Saison in wettbewerbsübergreifend 21 Spielen für Chelsea auf dem Feld, ihm gelangen ein Tor und zwei Vorlagen.