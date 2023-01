FC Bayern: Hasan Salihamidzic bestätigt Interesse an Gladbachs Torhüter Yann Sommer

Yann Sommer galt zuletzt als potenzieller Neuer-Ersatz beim FC Bayern. Entsprechende Gerüchte wurden von Hasan Salihamidzic bestätigt.

WAS IST PASSIERT? Gladbachs Torhüter Yann Sommer kommt beim FC Bayern München als potenzieller Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer in Frage. Entsprechende Gerüchte bestätigte Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, gegenüber Sky. Der 46-Jährige sprach vor dem Abflug der Münchner ins Trainingslager nach Doha mit dem Bezahlsender.

WAS WURDE GESAGT? "Die Verletzung von Manuel Neuer trifft uns natürlich hart. Wir fahren jetzt ins Trainingslager, prüfen natürlich unsere Möglichkeiten und Optionen, in der nächsten Zeit werden wir eine Entscheidung treffen", sagte der Sportvorstand zunächst.

Danach wurde Salihamidzic konkret auf Gladbachs Yann Sommer angesprochen - und antwortete: "Ich spreche ungern über Spieler anderer Vereine, aber auf jeden Fall ist das schon ein Thema, klar."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem frühen WM-Aus in Katar mit der deutschen Nationalmannschaft brach sich Bayern Nummer eins Manuel Neuer beim Skifahren den Unterschenkel. Seitdem beschäftigen sich die Münchner mit einer Winterverpflichtung eines neuen Torhüters.

WIE GEHT ES WEITER? Die Münchner brachen am Freitagmorgen zum Trainingslager nach Doha auf, wo der deutsche Rekordmeister bis zum 12. Januar für die Rückrunde schuftet. Am Freitag, den 20. Januar, beginnt diese dann mit einer Auswärtspartie der Münchner in Leipzig.

Bis dahin bleiben den Bayern noch zwei Wochen, um einen Neuer-Ersatz an Bord zu holen und in die Mannschaft zu integrieren.