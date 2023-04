FC Bayern vs. BVB: Warum ist Julian Nagelsmann nicht mehr FCB-Trainer?

Der FC Bayern empfängt heute den BVB zum Spitzenspiel. Trainer des FC Bayern ist nicht mehr Julian Nagelsmann. Wir erklären die Hintergründe.

Am heutigen Samstag, 1. April, findet in der Münchner Allianz-Arena das womöglich schon vorentscheidende Duell um die Meisterschaft an. Der FC Bayern München empfängt dazu ab 18.30 Uhr Borussia Dortmund.

Beim FC Bayern wird am Abend nicht wie bei allen vorangegangenen Spielen in dieser Saison Julian Nagelsmann auf der Trainerbank Platz nehmen. Warum das so ist, verrät Euch GOAL in den nächsten Abschnitten.

FC Bayern vs. BVB: Warum ist Nagelsmann nicht mehr FCB-Trainer? - Die Entlassung

Am 24. März, acht Tage vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund, gab der FC Bayern bekannt, dass Nagelsmann trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags freigestellt wird. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer.

"Persönlich und im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Julian und seinem Trainerteam bedanken und allen viel Glück für die Zukunft wünschen", so Kahn in einem Statement.

FC Bayern vs. BVB: Warum ist Nagelsmann nicht mehr FCB-Trainer? - Gründe für die Entlassung

Der Hauptgrund für die Entlassung von Nagelsmann war in erster Linie die sportliche Situation beim FC Bayern München - vor allem mit den Leistungen nach der WM waren die Bayern-Bosse nach eigenen Angaben nicht einverstanden.

Seit der Winterpause verlor der FC Bayern zehn Punkte auf Borussia Dortmund. Wegen der 1:2-Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen zog der BVB unmittelbar vor dem direkten Duell sogar an der Tabellenspitze vorbei. Nach 25 Spieltagen haben die Münchner lediglich 52 Punkte, weniger waren es zu diesem Zeitpunkt seit der letzten Nicht-Meistersaison 2011/12 nicht mehr.

Zudem rumorte es des Öfteren zwischen Teilen der Mannschaft und Nagelsmann. Manuel Neuer brachte dieser gegen sich auf, indem er kurz nach dessen schwerer Verletzung seinen Torwarttrainer und Freund Toni Tapalovic entlassen und durch seinen eigenen Vertrauten Michael Rechner ersetzen ließ.

Auch die fehlende Entwicklung von Stars wie Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Sadio Mané, Serge Gnabry und Leroy Sané soll Nagelsmann zum Verhängnis geworden sein.

FC Bayern vs. BVB: Warum ist Nagelsmann nicht mehr FCB-Trainer? - Reaktionen auf die Entlassung

Die Reaktionen auf die Entlassung von Julian Nagelsmann fielen mehrheitlich nicht zu Gunsten des FC Bayern aus. In den sozialen Netzwerken kritisierten viele Fans, dass man Nagelsmann aus sportlichen Gründen niemals hätte entlassen dürfen. Schließlich haben die Bayern in dieser Saison noch die Chance auf das Triple (Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League).

Auch einige Spieler reagierten öffentlich mit Unverständnis und betonten das gute Verhältnis zwischen ihnen und Nagelsmann. "Wir haben eine sehr enge Beziehung zu Julian gepflegt und auch die letzten Jahre mit ihm verbracht. Wahrscheinlich habe ich ihn häufiger gesehen als meine Familie. Wenn so jemand dann nicht mehr da ist, aus dem Nichts mehr oder weniger, dann ist es erstmal ein Schock für alle", sagte beispielsweise Leon Goretzka.

FC Bayern vs. BVB: Warum ist Nagelsmann nicht mehr FCB-Trainer? - Der Nachfolger

Unmittelbar nach der Nagelsmann-Entlassung gab der FC Bayern seinen Nachfolger bekannt: Thomas Tuchel.

Der 49-Jährige war nach seinem Aus beim FC Chelsea vereinslos, wohnt in München und wurde bereits in der Vergangenheit immer wieder als potenzieller Bayern-Coach gehandelt wurde.

Tuchel gewann mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League. Davor arbeitete er als Trainer bei Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und Mainz 05.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund)heute live im TV und im LIVE-TICKER