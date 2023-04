Thomas Tuchel beim BVB: Wie lange hat er Borussia Dortmund trainiert?

Thomas Tuchel ist der neue Trainer des FC Bayern München, zuvor war er schon beim BVB tätig. Wie lange hat er Borussia Dortmund trainiert?

Am vergangenen Samstag wurde Thomas Tuchel offiziell als neuer Trainer beim FC Bayern München und somit als Nachfolger des freigestellten Julian Nagelsmann vorgestellt. Der 49-Jährige machte bei seiner ersten Pressekonferenz sogleich klar, worauf es beim deutschen Rekordmeister ankommt. "Die DNA des Klubs ist ganz klar definiert. Es geht um Gewinnen, es geht auch um die Art des Gewinnens. Der Kader ist dementsprechend zusammengestellt", so Tuchel.

Dass er das Zeug dazu hat, ein Siegerteam zu formen, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Den FC Chelsea übernahm er im Januar 2021 auf dem neunten Platz von der geschassten Vereinsikone Frank Lampard und führte den Klub noch auf Rang vier und somit in die Champions League. Zudem holte er auch den wichtigsten Titel im Vereinsfußball nach London, im CL-Finale 2021 schlug Tuchels Chelsea den Favoriten Manchester City mit 1:0 und der Coach gewann seinen ersten "Henkelpott".

Zuvor arbeitete der gebürtige Krumbacher bereits erfolgreich bei Paris Saint-Germain und erreichte 2020 mit dem französischen Hauptstadtklub ebenfalls das Endspiel der Königsklasse, unterlag dort aber dem FC Bayern München mit 0:1. Tuchels Anfänge liegen jedoch in der Bundesliga - auf seine erfolgreiche Zeit beim FSV Mainz 05 folgte nach einem Jahr Pause der Wechsel zu Borussia Dortmund, wo er den zum FC Liverpool abgewanderten Jürgen Klopp beerbte.

Doch wie lange war Thomas Tuchel der Trainer von Borussia Dortmund und wie verlief seine Zeit beim BVB? GOAL liefert Antworten.

Thomas Tuchel beim BVB: Alter, Vereine, Erfolge - Der neue Trainer des FC Bayern München im Kurzporträt

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum und -ort: 29. August 1973 in Krumbach (Schwaben) Alter: 49 Jahre Vereine als Trainer im Profibereich: Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, Bayern München Größte Erfolge: 1x DFB-Pokalsieger, 1x Französischer Pokalsieger, 2x Französischer Meister, 1x Champions-League-Sieger

Thomas Tuchel beim BVB: Wie lange hat Borussia Dortmund trainiert? Von Mainz in den Pott

Kurz nach dem Saisonstart 2009 übernahm Tuchel nach nur einem Jahr als U19-Trainer der Mainzer die erste Mannschaft. In seinen insgesamt fünf Jahren entwickelte er aus dem Underdog einen konkurrenzfähigen Klub und manifestierte dessen Status als Bundesliga-Verein. Unter Tuchel schnitt Mainz nie schlechter als Rang 13 ab, 2010/11 führte er den Klub sensationell auf den fünften Platz und erstmals in der Historie in die Europa League.

Danach legte Tuchel ein "Sabbatical" - also eine einjährige Pause - ein und unterschrieb zur Saison 2015/16 bei Borussia Dortmund. Am Borsigplatz folgte er auf Fanliebling und Vereinsikone Jürgen Klopp und wurde während seiner BVB-Zeit regelmäßig mit dem Double-Gewinner von 2012 verglichen - obwohl sich die beiden stark unterscheiden.

Thomas Tuchel beim BVB: Wie lange hat er Borussia Dortmund trainiert? Klopp-Nachfolger - aber ganz anders

Während Klopp vor allem durch seine mitreißende Art, seine Leidenschaft, offensives Gegenpressing und Angriffsfußball die Massen begeisterte, ist Tuchel eher der analytische Typ. Taktisch zählt er vermutlich zu den drei besten Trainern der Welt und verfolgt eine klare Spielidee, die auf Ballbesitz und Variabilität ausgelegt ist. Zudem wirkt er unnahbarer als sein Vorgänger, hält sich aus der Medienwelt zurück und gibt nur selten Interviews.

So warm wie mit Klopp, der rund um den Signal-Iduna-Park nahezu verehrt wurde, wurden die BVB-Anhänger mit dem Schwaben nicht. Aber seine Erfolge gaben ihm letztlich recht. Zwei Jahre blieb er in Dortmund, entwickelte Akteure wie Pierre-Emerick Aubameyang oder Henrikh Mkhitaryan zu Spielern von internationalem Top-Format und holte 2017 den DFB-Pokal - seinen ersten großen Titel im Vereinsfußball.

Thomas Tuchel beim BVB: Wie lange hat er Borussia Dortmund trainiert? Ende nach zwei Jahren

Bereits Mitte der Saison 2016/17 kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem BVB-Trainer und Klub-Boss Hans-Joachim Watzke. Tuchel kritisierte die Mannschaft nach schwachen Auftritten öffentlich, Watzke stellte Forderungen wie die direkte Champions-League-Qualifikation. Die wurde am Ende der Saison zwar erreicht, der Graben zwischen Coach und Vereinsführung war zu diesem Zeitpunkt aber schon zu tief.

Ende Mai wurde Tuchel schließlich von seinen Aufgaben entbunden, nur wenige Tage nach dem 2:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. In der Liga landete der BVB in der Spielzeit 2016/17 auf Platz drei, in der Saison zuvor wurde man Zweiter. Sein Punkteschnitt von 2,12 Zählern pro Partie ist bis heute der beste unter allen BVB-Trainern mit mindestens 100 Pflichtspielen an der Seitenlinie.

Thomas Tuchel beim BVB: Wie lange hat er Borussia Dortmund trainiert? Alle Profi-Stationen im Überblick