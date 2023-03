Julian Nagelsmann muss bei den Bayern gehen. Sein Nachfolger steht schon in den Startlöchern und soll am Wochenende unterschreiben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat seinen Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell mit. Der Vertrag des 35-Jährigen in München lief eigentlich noch bis 2026. Mit Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod freigestellt.

Gleichzeitig stellte der FCB Thomas Tuchel als neuen Trainer vor. Tuchel unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2025 und leitet am Montag erstmals das Mannschaftstraining.

WAS WURDE GESAGT? "Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert. Persönlich und im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Julian und seinem Trainerteam bedanken und allen viel Glück für die Zukunft wünschen", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn.

„Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute", so Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Generell sei man mit der Entwicklung der Mannschaft – trotz des Weiterkommens in der Champions League gegen PSG – nicht einverstanden gewesen. So waren auch die Bekundungen, man wolle mit Nagelsmann "eine Ära" prägen, am Ende wertlos.

Dazu kommt, dass Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel aktuell verfügbar war, zunehmend aber laut Medienberichten starkes Interesse von Tottenham Hotspur und Real Madrid geweckt haben soll. Auch hierin mag ein Motiv für das überraschende und schnelle Handeln der Klubchefs liegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nagelsmann wechselte 2021 für eine hohe Ablöse von RB Leipzig zum FC Bayern. In 84 Spielen stand er an der Seitenlinie und holte einen Punkteschnitt von 2,31 pro Partie. 60 Siege stehen zehn Niederlagen gegenüber, dazu gesellen sich noch 14 Remis. Nagelsmann gewann als Bayern-Trainer einmal die Deutsche Meisterschaft und zweimal den Supercup.

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Länderspielpause wartet passenderweise das Top-Spiel gegen Tuchels Ex-Klub Borussia Dortmund auf den aktuellen Tabellenzweiten.