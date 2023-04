FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund): LIVE-STREAM und TV zum Topspiel heute

In der Bundesliga kommt es heute zum Klassiker zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Wer überträgt das Topspiel im TV und LIVE-STREAM?

Der Kampf um die Meisterschaft verspricht in der Bundesliga-Saison 2022/23 endlich mal wieder Spannung. Am 26. Spieltag kommt es zum absoluten Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Borussia Dortmund und dem Zweitplatzierten FC Bayern München. Anpfiff ist am heutigen Samstag, 1. April 2023, um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. Wer überträgt das Prestigeduell in TV und LIVE-STREAM?

Der Trainerwechsel beim FC Bayern schlug hohe Wellen. Auf die Freistellung von Julian Nagelsmann folgte die Installierung von Thomas Tuchel, der 49-Jährige soll den deutschen Rekordmeister wieder zurück in die Spur bringen. Von den vergangenen zehn Partien konnten lediglich fünf gewonnen werden - zu wenig für die Ansprüche der Bayern-Bosse Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn. Sein Debüt feiert Tuchel nun ausgerechnet gegen Ex-Klub BVB, der aktuell einen Punkt vor den Münchnern rangiert.

Unter Trainer Edin Terzić spielt Borussia Dortmund bislang eine bärenstarke zweite Saisonhälfte. Bis auf das 2:2 gegen Schalke 04 im Revierderby wurden alle Bundesliga-Partien seit dem Re-Start nach der Winterpause gewonnen, die letzte Niederlage in der Meisterschaft setzte es am 11. November beim 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach. Einen besseren Zeitpunkt für das heutige Duell mit dem Serienmeister dürfte es aus BVB-Sicht kaum geben.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund): Läuft das Topspiel heute live im Free-TV?

Es wäre wohl der Wunsch eines jeden Fußballfans, das heutige Topspiel ohne ein Abo live im Free-TV sehen zu können - dieser bleibt jedoch unerfüllt.

Erst die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga werden wieder live im Free-TV gezeigt, bis dahin laufen alle Partien entweder auf Sky oder DAZN.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund): Zeigt Sky oder DAZN das Topspiel heute im Pay-TV?

Da Sky für alle Übertragungen am Samstag verantwortlich ist, seht Ihr auch FCB vs. BVB live beim Pay-TV-Sender. Die Übertragung startet bereits mit der Vorberichterstattung um 17.30 Uhr, eine Stunde später erfolgt der Anpfiff.

Wie Ihr die Pay-TV-Sender von Sky empfangt, entnehmt Ihr am besten der Website des Unternehmens. Bei den meisten Anbietern könnt Ihr zudem Sky hinzubuchen, dies ist beispielsweise bei Vodafone oder der Telekom möglich.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga-Topspiel heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und WOW

Wird Jamal Musiala rechtzeitig fit? Kann Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern starten? Muss der BVB auf Julian Brandt und Gregor Kobel verzichten oder können die Schlüsselspieler mitwirken?

Antworten darauf gibt's spätestens bei der Verkündung der Aufstellungen gegen 17.30 Uhr, die dann sogleich im LIVE-STREAM von Sky besprochen werden. Abrufbar ist dieser via Sky Go - falls Ihr einen Pay-TV-Vertrag habt - oder bei WOW, ehemals Sky Ticket. Ein WOW-Abonnement ist bereits ab umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo zu haben, der Kostenpunkt für das Monatsabo beträgt 29,99 Euro.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund): Aufstellungen, Highlights und LIVE-TICKER

Sobald die Aufstellungen draußen sind, seht Ihr diese in unserem LIVE-TICKER von GOAL. Dort halten wir Euch auch die komplette Spieldauer über auf dem Laufenden.

Highlights gibt's im Anschluss an die Partie ebenfalls bei WOW bzw. Sky. Zudem zeigt auch das ZDF im "Aktuellen Sportstudio" am Samstagabend ab 23.00 Uhr die Schlüsselszenen. Weiterhin sind diese ab Montagnacht um 0.00 Uhr auch auf den Seiten von Sport1, dem ZDF und der ARD zu finden.

