RB Leipzig vor Wintertransfer von Salzburgs Dominik Szoboszlai?

Dominik Szoboszlai ist in ganz Europa heiß begehrt - den Zuschlag könnte nun aber RB Leipzig erhalten. Ein Winterwechsel soll so gut wie durch sein.

steht offenbar vor einer Verpflichtung von Mittelfeldtalent Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg. Der 20-Jährige soll demnach schon im Winter zur Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wechseln.

Geht es nach der in der gut informierten Sport Bild, ist der Transfer zwischen den Schwesterklubs Salzburg und Leipzig so gut wie durch. Es wäre bereits der 25. Transfer zwischen den beiden.

20 Millionen Euro Ablöse für Szoboszlai?

Auch die Ablöse will die Sport Bild bereits wissen. Die Rede ist von einer Summe "über 20 Millionen Euro plus Nachschlag", heißt es in dem Bericht. Eine Weiterverkaufsbeteiligung hat Salzburg obendrein ausverhandelt.

Szoboszlai steht in der laufenden Saison bei 14 Torbeteiligungen in 13 Einsätzen. In der traf er gegen Lok Moskau und , auch beim 2:6 gegen den FC Bayern stand er 90 Minuten auf dem Platz.