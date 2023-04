FC Bayern: Transfer von Chelsea-Co-Trainer Anthony Barry vor dem Abschluss

Thomas Tuchel scheint seinen Wunschtransfer endlich zu bekommen. Chelsea-Co Anthony Barry steht vor einem Wechsel zu Bayern München.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Chelseas Co-Trainer Anthony Barry zum FC Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss, womit Thomas Tuchel seinen ersten Wunschtransfer erhält. Dies berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel hatte bereits bei seinem Antritt als Bayern-Coach erklärt, dass er seinen ehemaligen Kollegen auch in München gerne an seiner Seite hätte, die Verhandlungen zwischen beiden Klubs verliefen aber schleppend.

Nun soll es aber offenbar einen Durchbruch gegeben haben, wobei beide Seiten dank guter Gespräche optimistisch sind, einen Deal zeitnah über die Bühne bringen zu können.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Barry ist seit August 2020 bei Chelsea und arbeitet seit Februar 2021 zusätzlich in Doppelfunktion auch noch als Assistent für verschiedene Nationalmannschaften: Zunächst für Irland und Belgien, ehe er Roberto Martínez nach dessen Aus bei der belgischen Nationalelf nach Portugal folgte.

Ob er seinen Job bei der portugiesischen Nationalmannschaft auch künftig weiterführen wird, ist aktuell wohl noch offen.