Franck Ribery vom FC Bayern: "Sieben Top-Klubs wollten mich verpflichten"

Vor zehn Jahren zählte Franck Ribery zu den besten Fußballern der Welt. Nun erzählt der Bayern-Star von verrückten Angeboten aus dieser Zeit.

Franck Ribery vom hat über Transferangebote im Sommer 2009 gesprochen und verraten, dass ihn gleich mehrere Top-Klubs damals haben wollten.. Kurz vor seinem Abschied vom FCB ging er auch schwierige Themen an.

"Das war verrückt damals! Sieben Top-Klubs wollten mich verpflichten. Juventus, , AC Milan, Chelsea, , Barcelona und - alle fragten an", erinnerte sich Ribery in der SportBild an den Sommer 2009. Letztlich blieb der Franzose trotz der Angebote in München. Chelsea bot 80 Millionen Euro und einen Tausch von Jose Bosingwa: "Das war heiß, genau wie mit Real Madrid im selben Jahr. Real wollte 65, 70 Millionen Euro Ablöse zahlen", sagte der Franzose.

Franck Ribery dachte schon 2015 ans Karriereende

Als Ribery ins Grübeln kam, intervenierte Hoeneß: "Barcelona hat Messi. Real Madrid hat Ronaldo. Und wir haben dich." Im Rückblick bereut es der Franzose nicht, in München geblieben zu sein.

Obwohl er auch schwere Zeiten erlebte: "Ab März 2015 hatte ich Probleme am Sprunggelenk. Ich dachte zunächst, dass die Verletzung zwei, drei Wochen Zeit braucht - am Ende waren es acht Monate. Das war eine schlimme Zeit, ich habe an das Karriereende gedacht", erzählte Ribery.

Franck Ribery nach Gold-Steak-Affäre: "Will nicht protzen"

Auch der Skandal um das vergoldete Steak aus Dubai blieb Ribery in Erinnerung: "Ich bin kein Mensch, der protzen will oder sich über andere stellt. Auf dieses Steak bin ich damals eingeladen worden", sagte er.

Ribery gestand: "Ich habe in meinem Leben sicherlich einige Fehler gemacht. Wichtig ist, dass es immer gegenseitigen Respekt gibt." Als schlimmsten Skandal gab er seinen Schlag gegen einen französischen Journalisten 2018 an.