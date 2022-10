FC Bayern München vs. TSV 1860 München: Legendenderby! Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und mehr

Der FC Bayern und der TSV 1860 München treffen am Wochenende im Legendenderby aufeinander. Hier gibt es alle Informationen dazu.

Das Olympiastadion in München feiert 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass treffen die beiden größten Münchner Vereine und Rivalen, der FC Bayern und der TSV 1860, in einem Legendenderby gegeneinander an. Auf dieser Seite findet ihr alle Informationen zu dem Benefizspiel. Wann und wo findet dieses statt? Wie sehen die Kader der beiden Mannschaften aus und wo könnt ihr das Spiel sehen?

Mehr als drei Jahre Bauzeit waren nötig, um das Münchner Olympiastadion fertigzustellen. Errichtet wurde es anlässlich der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 in der bayrischen Landeshauptstadt - und rund drei Monate vor Beginn des sportlichen Wettkampfs war der Bau des Stadions abgeschlossen.

Das erste Fußballspiel in dem Stadion bestritten die Nationalmannschaften der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion. Nach den Olympischen Spielen standen in dem Stadion mit der beeindruckenden Dachkonstruktion auch weiterhin die Fußballer im Vordergrund, das Olympiastadion diente für viele Jahre sowohl den Bayern als auch 1860 München als Heimspielstätte.

So ist es wohl nur gerecht, dass die beiden großen Münchner Vereine zum Jubiläum des Stadions aufeinandertreffen - wenn auch nicht mit ihren aktuellen Mannschaften, sondern mit verdienten Spielern aus den vergangenen Epochen der Klubs.

Bei den Bayern führt Giovane Élber die Mannschaft als Kapitän auf das Feld, bei den Löwen übernimmt diese Rolle Benny Lauth.

Legendenderby: FC Bayern vs. TSV 1860 München - Datum, Termin, Ort und mehr

Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Begegnung: FC Bayern München Legenden vs. TSV 1860 München Legenden

FC Bayern München Legenden vs. TSV 1860 München Legenden Datum: 23. Oktober 2022

23. Oktober 2022 Anstoßzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Ort: Olympiastadion München

FC Bayern vs. TSV 1860 München: Die Kader des Legendenderbys

FC Bayern Legends TSV 1860 München Legends Giovane Élber (C) Benny Lauth (C) Klaus Augenthaler Thomas Riedl Claudio Pizarro Michael Hofmann Paulo Sergio Marco Kurz Martin Demichelis Bernhard Winkler Daniel van Buyten Horst Heldt Sammy Kuffour Thomas Miller Ivica Olic Manuel Baum Andreas Ottl Torben Hoffmann Marcel Witeczek Gerald Vanenburg Markus Schupp Michél Dinzey Thomas Linke Francesco de Lima Rodnei Diego Contento Dennis Polak Hans Pflügler Benjamin Schwarz Christian Nerlinger Harald Cerny Zvjezdan Misimović Daniel Bierofka Michael Sternkopf Armin Störzenhofecker Michael Tarnat Miroslav Stevic Stefan Buck Marcus Pürk Raimond Aumann Manfred Bender Hans-Jörg Butt Ludwig Bründl Bernd Dreher Patrick Ghigani Harald Dax Daniel Borimirov Stefan Reisinger Sascha Mölders Thomas Ziemer

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Übertragung im TV und Livestream

Die Rechte für die Begegnung hat sich der Privatsender Sport1 gesichert. Alle Infos zur Ausstrahlung im TV sowie per Stream lest ihr in den folgenden Absätzen.

Legendenderby: Bayern vs. 1860 München live im TV

Sport1 ist im Fernsehen frei empfangbar, damit benötigt ihr keine kostenpflichtigen Zusatzsender. Die Übertragung beginnt um 14.15 Uhr, Anstoß ist nur eine Viertelstunde später. Kommentator der Partie ist Markus Höhner.

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Benefizspiel der Legenden: Übertragung im LIVE-STREAM

Wer nicht vor seinem Fernseher dabei sein kann, der kann das Spiel auch über das Smartphone, Tablet oder PC verfolgen. Sport1 bietet eine kostenfreie Übertragung des Spiels via Internet an.

Diese findet ihr auf der Website des Senders. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Legendenderby: Bayern vs. TSV 1860 München - Das Olympiastadion im Steckbrief

Name Olympiastadion Ort München, Deutschland Eröffnung 26. Mai 1972 Kosten 137 Mio. DM Kapazität 69.250 Plätze Spielfläche 105 x 68 Meter