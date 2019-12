FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Der FC Bayern ist bereits Gruppensieger, will gegen Tottenham aber die perfekte Ausbeute klarmachen. Goal hat alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Sportlich geht es für den am 6. Spieltag der zwar um nichts mehr. Dennoch - und insbesondere angesichts von zwei -Pleiten in Folge - will der deutsche Rekordmeister am Mittwoch gegen Tottenham vor heimischer Kulisse unbedingt gewinnen. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 21 Uhr.

Die Bayern stehen mit der vollen Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Partien bereits als Gruppensieger fest, auch Tottenham ist als Zweiter schon für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Beide Teams müssen also nicht mehr zwingend liefern, dennoch hat das Duell aus mehreren Gründen natürlich seinen Reiz.

Bayern will die perfekte Gruppenphase mit 18 Zählern aus sechs Spielen schaffen, die Spurs kommen mit ihrem schillernden neuen Trainer Jose Mourinho nach München. Und dann wäre da ja auch noch das Hinspiel Anfang Oktober in London, das der FCB nach einer Galavorstellung mit 7:2 für sich entscheiden konnte.

FC Bayern München vs. : Welcher Sender überträgt den Kracher aus der Champions League heute live im TV und im LIVE-STREAM? Außerdem: Alle Informationen darüber, wo die Highlights der Partie laufen und wie Ihr Euch per LIVE-TICKER auf dem aktuellsten Stand halten könnt.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Das Duell in der Champions League im Überblick

Duell FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur Datum Mittwoch, 11. Dezember 2019 || 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München ( ) Zuschauer 75.024 Plätze

FC Bayern München vs. Tottenham heute live im TV schauen: So geht's!

Sky und DAZN teilen sich die Live-Übertragung der Champions League bekanntlich auch in dieser Saison untereinander auf. Für alle, die Bayern vs. Tottenham am Mittwochabend live im TV schauen wollen, ist Sky die einzige Anlaufstelle. Mehr dazu weiter unten!

Champions League gucken im Free-TV gehört derweil aktuell der Vergangenheit an. Weder das ZDF oder die ARD noch RTL, Sat1, Eurosport oder Sport1 zeigen Spiele aus der Königsklasse live.

Die Champions League live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM

ein Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung bei DAZN

bei DAZN Aufgepasst: FC Bayern München vs. Tottenham läuft heute nicht live bei DAZN

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Tottenham heute live im TV

FC Bayern gegen Tottenham ist eines der beiden Einzelspiele, die sich Sky am 6. Spieltag der Champions League gesichert hat. Sprich: Bayern vs. Spurs wird heute live und exklusiv bei Sky übertragen. Nur der Bezahlsender aus Unterföhring bei München zeigt die Partie live im TV.

Allerdings kann Sky nicht kostenlos empfangen werden. Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig, um Bayern gegen Tottenham am Mittwoch live im TV zu schauen. Alle Informationen zu den Paketen und den Preisen bei Sky entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite des Senders.

Anpfiff der Partie ist wie gesagt am Mittwoch um 21 Uhr. Im Einzelspiel wird Wolff Fuss als Kommentator fungieren, in der Sky-Konferenz kommentiert Kai Dittmann Bayern vs. Tottenham.

FC Bayern vs. Tottenham live bei Sky: Einzelspiel oder Konferenz?

Einzelspiel: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur heute live im TV bei Sky - alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 20.55 Uhr

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Kommentator: Wolff Fuss

Konferenz: FC Bayern München vs. Tottenham heute live im TV bei Sky - alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (Zagreb - , Donezk - Atalanta)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: Leverkusen - Juventus, PSG - , Brügge - , - Roter Stern, - Lok Moskau

Kommentator: Kai Dittmann

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM sehen

Heutzutage schauen viele Fußball live nicht am TV-Gerät, sondern im Internet. Die Lösung ist hier ein LIVE-STREAM. Gute Nachrichten: Auch FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur wird heute Abend (21 Uhr) im LIVE-STREAM übertragen.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham heute im LIVE-STREAM

Die erste Option, Bayern gegen die Spurs im LIVE-STREAM anzuschauen, ist SkyGo! Die Streamingplattform von Sky zeigt die Partie analog zur TV-Übertragung live im Internet. Auch im LIVE-STREAM ist also Wolff Fuss als Kommentator für das Einzelspiel zuständig, in der Konferenz kommentiert Kai Dittmann.

Alle Sky-Kunden erhalten mit Abschluss ihres Abos einen PIN, mit dem sie sich bei Sky Go einloggen und dort dann die gewünschten Inhalte streamen können. Auch Sky Go ist allerdings nicht kostenlos, denn wie schon erwähnt: Ein kostenpflichtiges Abo bei Sky ist die Voraussetzung, um Zugang zu erhalten.

Holt Euch hier die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, Bayern gegen Tottenham heute im LIVE-STREAM zu genießen, heißt Sky Ticket. Dieses Angebot des Pay-TV-Senders sagt Kurzentschlossenen zu, die kein langfristiges Abo abschließen möchten. Mit Sky Ticket könnt Ihr nämlich kurzfristig Zugriff auf Sky-Inhalte buchen und dann zum Beispiel FCB vs. Tottenham im LIVE-STREAM anschauen.

Natürlich müsst Ihr auch für Sky Ticket etwas bezahlen. Auf der entsprechenden Webseite bekommt Ihr alle näheren Infos, das Wichtigste haben wir Euch aber kurz zusammengefasst.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat / ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich / Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen

9,99 Euro im ersten Monat / ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich / Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen Das Tagesticket: Sky Ticket für 24 Stunden gültig / einmalig 9,99 Euro

FC Bayern München gegen Tottenham heute live: Wo laufen die Highlights?

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu FC Bayern München vs. Tottenham

Wer kein Sky-Abo hat und auch kein Konto bei Sky Ticket, der verpasst Bayern gegen Tottenham heute live im TV oder im LIVE-STREAM. Aber kein Problem: Mit DAZN seht Ihr alle Highlights des Spiels zeitnah in der Zusammenfassung.

So stehen die Highlights von Bayern vs. Spurs am Mittwoch ab etwa 23.30 Uhr, also rund 45 Minuten nach Abpfiff, zum Streamen zur Verfügung. Voraussetzung dafür, die Highlights auf DAZN anzuschauen, ist natürlich ein Abo beim Streamingdienst.

Für DAZN zahlt Ihr im Monatsabo 11,99 Euro monatlich, Ihr könnt aber auch gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließen. Damit spart Ihr im Jahr umgerechnet rund 24 Euro.

Und es lohnt sich definitiv! Denn auf DAZN seht Ihr viele Spiele der Champions League live, dazu alle Partien der oder insgesamt 45 Bundesliga-Spiele in dieser Saison. Alles ist das aber noch nicht: Auch , und kommen live auf DAZN, genauso wie die EM-Quali, zahlreiche Testspiele oder auch Top-Events aus anderen Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis oder Boxen.

Außerdem bietet DAZN all seinen Neu-Kunden ein besonderes Schmankerl: Der erste Monat ist nämlich gratis! Schließt Ihr also heute ein DAZN-Abo ab, seht Ihr zum Beispiel den Clasico zwischen Barca und Real kostenlos im LIVE-STREAM, ebenso wie Hoffenheim gegen Dortmund zum Hinrunden-Abschluss in der Bundesliga oder schon am Donnerstag Frankfurt, Gladbach und Wolfsburg in der Europa League! HIER erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zur Anmeldung bei DAZN!

FC Bayern München vs. Tottenham: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer weder live im TV noch im LIVE-STREAM dabei sein kann, wenn Bayern heute auf Tottenham trifft, kann sich bequem mit einem LIVE-TICKER auf dem Laufenden halten. Die beste Option dafür:

Der zuständige Tickerer schildert Euch das Geschehen aus der Allianz Arena sehr detailliert, über Tore und andere wichtige Spielereignisse werdet Ihr ohnehin beinahe in Echtzeit informiert. Weiterer Bonus im LIVE-TICKER bei Goal: Zahlreiche Statistiken, die Euch einen Eindruck von den Kräfteverhältnissen des Duells zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Spurs vermitteln.

FC Bayern München gegen Tottenham heute live: Das sind die Aufstellungen

Mit welcher Startelf geht der FC Bayern München ins letzte Spiel der Champions-League-Gruppenphase? Und wie sieht die Anfangsformation von Tottenham-Trainer Jose Mourinho heute aus? Die Aufstellungen der beiden Mannschaften gibt es hier rund eine Stunde vor Anpfiff, also am Mittwoch gegen 20 Uhr.

FC Bayern München - Tottenham live: Champions League, Tabelle der Gruppe B

FC Bayern München gegen Tottenham: Die Bilanz

FC BAYERN MÜNCHEN 6 Duelle TOTTENHAM HOTSPUR 3 Siege 2 1 Unentschieden 1 2 Niederlagen 3 13 Tore 6

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham heute live? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht