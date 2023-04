Bayern München ist bekanntlich Deutschlands Rekordmeister. Aber wie oft stand der FCB in der Bundesliga bisher ganz oben?

Seit 2012 gab es keinen anderen deutschen Meister mehr: Der FC Bayern München ist das Maß aller Dinge in der Bundesliga und sicherlich der bekannteste und größte Verein des Landes.

Das spiegelt sich auch in den Titeln und natürlich der Anzahl der gewonnenen Meisterschaften wider. Aber wie oft stand der FCB in der Bundesliga bislang insgesamt ganz oben und durfte die Schale in den Himmel recken?

GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen dazu.

Wie oft war der FC Bayern Deutscher Meister?

Der FC Bayern ist mit weitem Abstand Deutschlands Rekordmeister. Kein anderer Verein kommt auch nur in die Nähe der Münchener, wenn es um die Zahl der gewonnenen Meistertitel geht.

Der allererste davon datiert aus dem Jahr 1932. Danach dauerte es zunächst sehr lange, bis der zweite Meistertitel der Bayern hinzu kam. Erst 1969 war das der Fall, zugleich ist das auch Bayerns erste gewonnene Meisterschaft nach Einführung der Bundesliga 1963.

In den 1970er und 1980er Jahren gab es dann insgesamt neun bayerische Meistertitel, in den 1990er und 2000er Jahren waren es deren zehn.

Nachdem zuvor zweimal der BVB jubeln durfte, stand Bayern von 2013 bis 2022 dann bekanntlich zehnmal in Folge ganz oben. Stand Frühjahr 2023 war der FCB damit insgesamt 32-mal Deutscher Meister.

FC Bayern ist deutscher Rekordmeister: Wer hat die meisten Titel nach dem FCB?

VEREIN MEISTERTITEL FC Bayern 32 1. FC Nürnberg 9 Borussia Dortmund 8 FC Schalke 04 7 Hamburger SV 6 VfB Stuttgart 5 Borussia Mönchengladbach 5 Werder Bremen 4 1. FC Kaiserslautern 4 1. FC Köln 3 Greuther Fürth 3 VfB Leipzig 3

Wann war der FC Bayern zuletzt nicht Deutscher Meister?

In der Bundesliga konnte den Bayern in den vergangenen Jahr kaum mal eine Mannschaft so wirklich Konkurrenz machen.

Um eine Saison zu finden, die Bayern nicht als Meister beendete, muss man durchaus weit zurückgehen. Zuletzt war das nämlich in der Spielzeit 2011/12 der Fall.

Damals gewann Borussia Dortmund unter Trainer Jürgen Klopp die Meisterschaft, seinerzeit die zweite in Folge für den BVB. Nach 34 Spieltagen hatte Dortmund 2012 acht Punkte mehr auf dem Konto als die Bayern, die die Saison als Zweiter beendeten.