FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM: So geht's

FC Bayern München gegen PSG (Paris Saint-Germain) in der UEFA Champions League - das Finale. Wir verraten, wie Ihr das Spiel im LIVESTREAM seht.

UEFA , das Finale von Lissabon steht auf dem Programm. Der spielt gegen PSG ( ) und will das Triple gewinnen. Um 21 Uhr wird dieses Spiel heute angepfiffen.

Der deutsche Meister und Pokalsieger will seinen Siegeszug in der Königsklasse fortsetzen und auch das elfte Spiel der CL-Saison gewinnen. Trainer Hansi Flick hat die Münchner seit seiner Amtsübernahme nach vorne gebracht und will nun den Henkelpott.

Auf der Gegenseite steht mit Thomas Tuchel ebenfalls ein deutscher Trainer an der Seitenlinie. Das Starensemble von PSG wird dem FC Bayern einen großen Kampf liefern und hofft dabei auf die Stars Kylian Mbappe und Neymar.

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM: Goal verrät, wie das Finale der Champions League heute live gezeigt / übertragen wird. Hier gibt es einen Übersichtsartikel.

Mehr Teams

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM: So geht's

Wettbewerb UEFA Champions League (Finale) Datum Sonntag, 23. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Da Luz (Lissabon) Schiedsrichter Daniele Orsato ( )

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM: Diese Optionen gibt es

Finale in der Königsklasse, der FC Bayern spielt gegen PSG (Paris Saint-Germain). Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute im LIVESTREAM gezeigt / übertragen. Ihr habt gleich mehrere Optionen, wie Ihr das Duell live seht. Wir stellen Euch die vier Optionen vor.

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM bei DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält die Übertragungsrechte an der Champions League im LIVESTREAM und strahlt heute das ganze Duell FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM aus. Das geht an diesem Sonntag sogar kostenlos - mit dem Gratismonat.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, mit welchem 30 Tage lang kostenlos Fußball und auch andere Sportarten live im Stream angeschaut werden kann. Hier könnt Ihr Euch direkt bei DAZN anmelden und das Champions-League-Finale in voller Länge anschauen.

Anpfiff: 21 Uhr

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Per Mertesacker

Wenn Ihr kein Abonnement bei DAZN habt bzw. wollt, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie Ihr heute Fußball im LIVESTREAM anschauen könnt. Nach dem Gratismonat kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat oder - im Jahresabo - 119,99 Euro.

Quelle: imago images / Peter Schatz

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM bei Sky Go und Sky Ticket sehen

Der FC Bayern München spielt in Lissabon gegen PSG um den Champions-League-Titel. Neben DAZN gibt es noch einen weiteren Kanal, der die Königsklasse in dieser Saison im LIVESTREAM zeigt / überträgt. Sky zeigt das Duell auch live im TV, im Netz gibt es gleich zwei Optionen, um das Finale in voller Länge anzuschauen.

Sky Go zeigt / überträgt das Spiel FC Bayern München vs. PSG heute im LIVESTREAM. Dieses Portal könnt Ihr allerdings nur nutzen, wenn Ihr ein gültiges Abonnement beim Unterföhringer TV-Sender habt. Die Übertragung bei Sky beginnt schon deutlich vor dem Anpfiff, gegen 19 Uhr.

Die gleiche Übertragung gibt es auch bei Sky Ticket, einem weiteren Dienst von Sky. Sky Ticket braucht jedoch kein langfristiges Abonnement bei Sky, sondern Ihr könnt auch noch kurzfristig ein Ticket kaufen und Fußball live sehen. Hier gibt es eine Übersicht:

Kanal: Sky Sport 1 HD

Übertragungsbeginn: 19 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Wolff Fuss

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM des zdf sehen

Neben DAZN und Sky hat auch das ZDF die Übertragungsrechte an der Begegnung FCB vs. PSG und strahlt deswegen das Finale heute im LIVESTREAM aus.

Der 24-Stunden-Stream des Zweiten ist durchgehend erreichbar und Ihr seht dort das reguläre Bild, welches auch live im TV gezeigt wird. Hier geht es direkt zum LIVESTREAM.

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM: Der Countdown zum Champions-League-Finale

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. PSG im LIVESTREAM: Die Übertragung in der Übersicht