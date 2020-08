Demütigung, Auferstehung, Barca-Irrsinn: Die Schlüsselmomente des FC Bayern in der Saison 2019/20

Eine irre Bayern-Saison wird am Sonntagabend vielleicht komplett vergoldet. Wir blicken auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Spielzeit.

Wer hätte das im November vergangenen Jahres gedacht? Der FC Bayern, damals von deklassiert, steht am Sonntagabend im Finale der - und hat die große Chance, das zweite Triple der Vereinsgeschichte einzufahren.

Goal und SPOX zeigen noch einmal die zehn Schlüsselmomente einer skurrilen und schier unglaublichen Saison.

3.8.2019, DFL-Supercup, – FC Bayern 2:0

Das ist passiert: Erstes Pflichtspiel der Saison, erster Titel futsch. Der BVB sicherte sich in einem hochklassigen Spiel den Sieg. Bayern presste hoch und spielte riskant, wie nie mehr unter Niko Kovac, der BVB gewann durch zwei Hochgeschwindigkeitstore von Paco Alcacer (48.) und Jadon Sancho (69.).

Warum war das ein wichtiger Moment? Der Supercup ist von allen erreichbaren Titeln sicher der unwichtigste, aber die drei Editionen zuvor hatte Bayern gewonnen. Den FCB, in der abgelaufenen Saison durch einen unwiderstehlichen Schlussspurt noch zum Double gekommen unter Trainer Niko Kovac, hatte das Glück verlassen. Die Pflichtspielsaison begann mit einer Niederlage.



Das folgte aus diesem Moment: Das – für diesen recht frühen Zeitpunkt in der Vorbereitung - überraschend hochklassige Spiel lässt die Fans in von einer ebenso hochspannenden wie hochklassigen Saison mit zwei Titelaspiranten auf Augenhöhe träumen. Doch Niko Kovac verliert nach dem mühsamen und uninspirierten 3:1 im beim Regionalligisten Energie Cottbus und dem rasanten, aber unglücklichen 2:2 zum -Auftakt gegen die Hertha schon ein wenig seinen taktischen Mut. In den folgenden Spielen verfällt Bayern mehr und mehr in die abwartende und nicht zu den Spielern passende Spielweise der Vorsaison.

01.10.2019, Champions League, Gruppenphase, 2. Spieltag: – FC Bayern 2:7

Das ist passiert: Bayern gewinnt ein surreales Spiel beim Champions-League-Finalisten der Vorsaison beinahe lächerlich hoch mit 7:2. Bayern hat zwar in der Defensive auch bei Tottenham Probleme, doch die Torausbeute ist phänomenal und verdeckt die Schwierigkeiten. Serge Gnabry erzielt die ersten vier seiner bis zum Lissaboner Finale neun Treffer . Für die Mannschaft ist es das erste von einigen Schützenfesten dieser Champions-League-Saison, die Bayern zur torgefährlichsten Mannschaft in der Königsklasse der Geschichte machen.

Warum war das ein wichtiger Moment? Niko Kovacs erster großer Sieg in der Champions League lässt auch Chefkritiker Karl-Heinz Rummenigge verstummen. Der Vorstandsvorsitzende, der bei der Doublefeier im Sommer bei seiner Dankesrede demonstrativ vergessen hatte, das Trainerteam zu nennen, lobt nach dieser magischen Nacht von London seinen Trainer. Kovac scheint bei Bayern angekommen. Heute wissen wir: Es bleibt eine einmalige Momentaufnahme.



Das folgte aus diesem Moment: Die folgenden Ergebnisse in der Bundesliga und Champions League – Bayern verliert 1:2 in Hoffenheim, spielt 2:2 gegen den und müht sich zu einem etwas glücklichen 3:2 bei Piräus sowie zu einem 2:1 gegen – Resultate, die die magische Nacht von London relativieren. So gierig wie bei Tottenham geben sich die Münchner nicht mehr. Bayerns tiefes Pressing, die Probleme im Spielaufbau, die fehlende Balance und zu große Abhängigkeit von Robert Lewandowski sind auch innerhalb der Mannschaft ein Thema. Kovacs Dauerkonflikt mit Thomas Müller tut sein Übriges. Kovac entschuldigt sich zwar für seine Notnagel-Aussage in Richtung Thomas Müller vor der Niederlage gegen Hoffenheim, aber ein Teil des nach dem 7:2 in London aufgebauten Kredits ist ein paar Tage später womöglich schon wieder verbraucht. Co-Trainer Hansi Flick muss vor dem Hoffenheim-Spiel zudem Javi Martinez trösten. Kovac hatte den Spanier wieder nicht spielen lassen, obwohl seine ganze Familie im Stadion war.

29.10.2019, DFB-Pokal, zweite Runde: – FC Bayern 1:2

Das ist passiert: Serge Gnabry (83. Minute) und der eingewechselte Notnagel Thomas Müller (89.) drehen in der Schlussphase das Spiel beim Zweitligisten und vermeiden gerade so die Pokalblamage. Alphonso Davies hatte die Bochumer in einem seiner ersten Spiele als Startelf-Linksverteidiger mit einem Eigentor in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Sportdirektor Hasan Salihamidzic erträgt das Fehlpassfestival des Rekordmeisters nur mit ganz viel Sarkasmus ("Top Abend! Top, top!"), sein Auftritt in der Mixed-Zone ("Ich bin einfach nur da, um da zu sein") hat Kult-Potenzial.



Warum war das ein wichtiger Moment? Obwohl Niko Kovac einigen Stars für den Auftritt beim Zweitligisten eine Atempause gegönnt hatte (Robert Lewandowski, David Alaba, Philippe Coutinho saßen auf der Bank) darf Müller wieder nicht von Beginn an spielen. Seine Aussagen nach dem Siegtreffer sprechen Bände: "Wenn ich spiele, dann spiele ich. Wenn nicht, dann nicht. Alles weitere – darüber reden wir jetzt nicht", sagt er. Kovac hatte zudem vor dem Spiel mit einem Vergleich aufgewartet, der nach dem 8:2 gegen Barcelona in Lissabon immer wieder zitiert wurde: "Man kann nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen.". Salihamidzics sarkastischer Auftritt nach dem Bochumspiel zeigt dem Trainer, dass er langsam auch seine letzten Verbündeten zu verlieren droht. Es wird einsam um Kovac.

Das folgte aus diesem Moment: Auf die spielerische Bankrotterklärung in Bochum folgt der tiefste Tiefpunkt: Das 1:5 bei Kovacs Ex-Klub Eintracht Frankfurt besiegelt das Ende eines Missverständnisses.

2.11.2019, Bundesliga, 10. Spieltag: Eintracht Frankfurt – FC Bayern 5:1

Das ist passiert: Die Frage müsste eher lauten: Was ist nicht passiert? Nach einer frühen Roten Karte gegen Jerome Boateng (9. Minute) verlieren die Münchner komplett ihre Ordnung, agieren kopf- und saftlos. Niko Kovac lässt trotz des Wegfalls eines Innenverteidigers die zwei Spielmacher Thiago und Philippe Coutinho auf dem Platz. Die Eintracht spielt die Bayern phasenweise schwindlig, die frühere Mannschaft von Kovac demütigt seine jetzige Mannschaft – und ihren Ex-Trainer gleich mit.

Warum war dieser Moment wichtig? Der "herbe Schlag" (Niko Kovac) ist zu herb, zu den spielerischen Problemen, den vielen Fehlpässen und Fehlern der Abwehr und den atmosphärischen Störungen zwischen Trainer und Teilen der Mannschaft gesellt sich nun auch dieses blamable Ergebnis. Während Bayerns Bosse in Frankfurt komplett schweigen, findet Kapitän Manuel Neuer als erster die richtigen Worte: "Es hat sich abgezeichnet. Für mich ist es kein Wunder, was heute passiert ist. Es läuft einfach nicht. Es muss sich auf jeden Fall etwas ändern", sagt er. Das passiert.



Das folgte aus diesem Moment: Bayerns Verantwortlichen neigen dazu, Kovac noch das folgende Champions-League-Spiel gegen Piräus und den Knaller gegen den BVB leiten zu lassen, auch um einen möglichen neuen Trainer nicht sofort zu verbrennen. Doch als Kovac am kommenden Sonntagabend seinen Rücktritt anbietet, nehmen Bayerns Verantwortliche ihn an. Hansi Flick wird zum Interimstrainer. Kovacs bisheriger Co-Trainer spricht explizit von einer "Aufgabe für zwei Spiele.". Es sollten dann doch ein paar Partien mehr werden.

9.11. 2019, Bundesliga, 11. Spieltag: FC Bayern – Borussia Dortmund 4:0

Das ist passiert: Der FC Bayern walzt im zweiten Spiel unter Hansi Flick Borussia Dortmund nieder, das 4:0 ist von der ersten bis zur letzten Minute eine bayerische Demonstration der Stärke. Robert Lewandowski (17., 76.), Serge Gnabry (47.) und ein Eigentor von Mats Hummels (80.) rücken die Verhältnisse wieder zurecht. Der BVB, dessen Sportchef Michael Zorc vor dem Spiel von seinen Spielern "Männerfußball" gefordert hatte, findet kein Mittel gegen das hohe und aggressive Pressing der Bayern, Alphonso Davies spielt als Linksverteiger mit Jadon Sancho Katz und Maus , noch in der ersten Halbzeit wechselt BVB-Coach Lucien Favre Sancho aus. David Alaba agiert in der Innenverteidigung, Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. Flick hat schon da seine Traum-Elf gefunden.

Warum war dieser Moment wichtig? Es ist, als ob die Bayern in diesem Spiel im kollektiv "Da samma wieder" schreien würden, das 4:0 ist der Moment, in dem die Bayern wieder zu Bayern werden. Flick habe "die Grundhaltung verändert", wie Leon Goretzka anmerkt, "das defensive Anlaufen, wie wir verteidigen, all das beeinflusst die Dynamik, denn nur so gibt es von Beginn an Ballgewinne." Flick darf nach diesem Triumph "bis auf Weiteres" weitermachen. Aus dem Zweispieletrainer wird hier die mögliche Dauerlösung Flick. Wer weiß, ob es ohne diesen Triumph das folgende Märchen gegeben hätte?



Das folgte aus diesem Moment: Die Bayern spielen sich in einen kleinen Rausch, gewinnen 4:0 in Düsseldorf und 6:0 bei . Die zwei darauffolgenden Niederlagen sind verschmerzbar, weil praktisch auf Anhieb eine klare Handschrift des Trainers zu erkennen ist und die Münchner wieder so spielen, wie Verantwortliche und Fans sie spielen sehen möchten. Trainer und Mannschaft sind eine spürbare Einheit. Gemeinsam fliegen sie durch den Rest der Saison.

30.11.2019 / 7.12.2019, Bundesliga, 13. / 14. Spieltag: FC Bayern – 1:2 / – FC Bayern 2:1

Das ist passiert: Hansi Flick muss bei seinem vierten Bundesliga-Spiel als Bayern-Interimscoach gegen Bayer 04 vor heimischer Kulisse die erste Pleite hinnehmen. Obwohl die Münchner Großchancen im Minutentakt herausspielen und Leverkusen zwischenzeitlich Jonathan Tah (Rote Karte) verliert, setzt sich die Werkself mit 2:1 in München durch. Eine Woche später folgt für die Bayern nach ähnlich dominanter Vorstellung in Gladbach die nächste 1:2-Niederlage.

Warum waren dies wichtige Momente? Es sind die ersten beiden Niederlagen für Hansi Flick als hauptverantwortlicher Bayern-Trainer. Das Kuriose daran: Es sollten bis dato die letzten bleiben. Seit 29 Pflichtspielen ist der Rekordmeister mittlerweile ungeschlagen.



Das folgte aus diesen Momenten: Flick war schon auf der Jahreshauptversammlung Mitte November eine Weiterbeschäftigung bis Weihnachten zugesichert worden. Eine beispiellose Dominanz in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League sollte kollektiven Freudentaumel auslösen. Sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Gladbach ist den Bayern spielerisch kein Vorwurf zu machen, lediglich die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig.

1.2.2020, Bundesliga, 20. Spieltag: FSV – FC Bayern 1:3

Das ist passiert: Die Münchner geben sich bei den abstiegsgefährdeten Rheinhessen keine Blöße . Nach 14 Minuten steht es nach Toren von Robert Lewandowski und Thomas Müller 2:0 für die Gäste, ehe Thiago in der 26. Minute mit einem Schmankerl-Solo alle Mainzer Hoffnungen zunichte macht.

Warum war das ein wichtiger Moment? Weil Tabellenführer wenige Stunden danach nicht über ein 2:2 gegen Mönchengladbach hinauskommt, erobert der FC Bayern die Tabellenführung zurück, die er am 7.Spieltag nach einem 1:2 gegen die TSG abgeben musste. Nur drei Rückrundenpartien hatte die Mannschaft von Hansi Flick dabei benötigt, um die vor der Winterpause auf vier Punkte enteilten Leipziger einzukassieren.



Das folgte aus diesem Moment: Am darauffolgenden Spieltag hätte Leipzig die Chance gehabt, den FCB an der Spitze wieder abzulösen. Im direkten Duell trennen sich die beiden Meisterschaftsanwärter jedoch torlos. Bayern bleibt oben und gibt den tabellarischen Platz an der Sonne in der Folge nicht mehr her.

16.6.2020, Bundesliga, 32. Spieltag: SV – FC Bayern 0:1

Das ist passiert: Strömender Regen in der Hansestadt, der FC Bayern müht sich an einem Dienstagabend zum 1:0-Erfolg über Bremen. Ein herausragender Chip-Pass von Jerome Boateng wird von Robert Lewandowski schön verarbeitet und letztlich zum 31. Saisontreffer des vergoldet. Am Ende haben die Münchner jedoch Glück, dass Manuel Neuer einen Osako-Kopfball kurz vor Abpfiff von der Linie kratzt. Zudem: Alphonso Davies sieht in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, Platzverweis-Premiere für den Shootingstar.

Warum war das ein wichtiger Moment? Zwischenzeitlich hatte eine Pandemie die gesamte Welt in Beschlag genommen, wochenlang ging in der Bundesliga gar nichts. Gemeinsam mit der Politik erarbeitete die DFL ein Hygienekonzept, das eine Wiederaufnahme und Beendigung der Saison gewährleisten sollte. Auch die Bayern blieben während der Corona-Pause nicht untätig und statteten Trainer Hansi Flick mit einem langfristigen Cheftrainer-Vertrag aus, auch Kapitän Manuel Neuer, der wiedererstarkte Thomas Müller sowie Top-Youngster Alphonso Davies verlängerten ihre Arbeitspapiere. Die ausstehenden Spiele wurden in der Folge vor leeren Rängen ausgetragen. Deshalb können die Bayern den knappen Erfolg in Bremen auch nicht mit den Fans feiern. Schade, ist es doch immerhin der Sieg, der die 30. Meisterschaft der Vereinsgeschichte sowie gleichzeitig den achten Bundesliga-Titel in Serie beschert.



Das folgte aus diesem Moment: Feierlichkeiten in der Kabine, Boateng und Davies avancieren zum Rap-Duo, David Alaba performt einen Apache-Hit – und alle Verantwortlichen trauern, den besonderen Moment nicht mit den Anhängern teilen zu können. Da bereits eine Woche vorher der Finaleinzug im DFB-Pokal fixiert worden war, folgt aus dem Sieg in Bremen die Vorbereitung aufs Endspiel in Berlin, wo Bayer Leverkusen wartet.

4.7.2020, DFB-Pokalfinale: FC Bayern – Bayer Leverkusen 4:2

Das ist passiert: Das erste DFB-Pokalfinale in der Geschichte ohne Zuschauer. Die Bayern übernehmen gleich die Initiative, gehen durch einen herrlichen Alaba-Freistoß in Führung, Serge Gnabry stellt den Pausenstand zum 2:0 her. Nach dem Seitenwechsel lässt Leverkusen teils beste Torchancen zum Anschluss aus, ein Patzer von Bayer-Torwart Lukas Hradecky besiegelt die Leverkusener Niederlage. Die Werkself kommt nach einem Kopfballtreffer durch Sven Bender zwar noch einmal heran, kann aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen.



Warum war das ein wichtiger Moment? Flicks zweiter Titel innerhalb weniger Wochen. Die Bayern gewinnen zum 13. Mal das nationale Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

Das folgte aus diesem Moment: Die traditionelle Diskussion über die – zumindest in Deutschland – nicht zu bezwingenden Bayern. Die Münchner bekommen 13 Tage Urlaub vom Trainerteam verordnet, ehe die Vorbereitung auf die Champions-League-Finalrunde angegangen wird.

14.8.2020, Champions-League-Viertelfinale: FC Bayern – 8:2

Das ist passiert: Die UEFA hatte beschlossen, die Champions League wegen Corona an einem Ort auszutragen, in einer nie dagewesenen Turnierrunde. Bayern bekommt es mit dem FC Barcelona zutun – und liefert ein denkwürdiges, ein skurril gutes Spiel ab. Mit 8:2 schießt die Bestia Negra den katalanischen Spitzenklub aus dem Lissaboner Estadio da Luz, Lionel Messi und Co. halten dabei nur rund 15 Minuten mit, ehe der Münchner D-Zug das Barca-Ensemble erbarmungslos überrollt.



Warum war das ein wichtiger Moment? Es ist eine historische Pleite für Barcelona, die höchste Niederlage seit fast 70 Jahren. Die internationale Presse überschlägt sich im Anschluss an die Partie, die Bayern werden nach dieser Fabelleistung zum Champions-League-Favoriten erkoren. Die Mannschaft selbst nimmt den Sieg eher demütig hin. Nur Leon Goretzka sagt, angesprochen auf etwaiges Mitleid mit Lionel Messi: "Wehgetan hat mir das nicht. Es hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht."

Das folgte aus diesem Moment: Hauptsächlich hagelt es Kritik für die Spanier, Trainer Quique Setien muss seinen Hut nehmen , auch Sportdirektor Eric Abidal hat ausgedient. Messi soll angeblich mit einem Abgang liebäugeln. Eitel Sonnenschein hingegen auf der anderen Seite. Die Bayern lassen auf den Kantersieg ein weniger glorreiches, dafür aber souveränes 3:0 gegen folgen und dürfen sich nun berechtigte Hoffnungen auf das zweite Triple der Klubhistorie machen.