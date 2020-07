FC Bayern: Flick möchte Oliver Batista Meier wohl halten - Leon Dajaku und Lukas Mai vor Leihen

Oliver Batista Meier wurde zuletzt mit der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Hansi Flick will den Youngster allerdings beim FC Bayern behalten.

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick möchte Youngster Oliver Batista Meier in der kommenden Saison im Kader haben. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor.

Der 19-Jährige kam in der abgelaufenen -Saison zu seinen ersten Kurzeinsätzen, wurde jedoch vorwiegend in der U23 sowie in der A-Jugend eingesetzt.

Nach Angaben des kicker möchte Batista Meier Spielpraxis sammeln. Zuletzt berichtete das Fachmagazin von einem möglichen Wechsel auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim.

FC Bayern: Dajaku und Mai vor Leihe?

Neben Batista Meier durfte in der Rückrunde auch Leon Dajaku Profiluft beim FC Bayern schnuppern. Der 19-Jährige steht wohl vor einer Leihe. Nach Angaben des kicker soll er in die 2. Liga oder in eine 1. Liga Europas ausgeliehen werden. Langfristig könnte er zum Rechtsverteidiger umgeschult werden und in der kommenden Saison eine Alternative zu Benjamin Pavard darstellen.

Ebenfalls ausgeliehen werden soll Lars Lukas Mai. Der 19-jährige Verteidiger stand zwar in dieser Saison des Öfteren im Bayern-Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Stattdessen war er Stammspieler der zweiten Mannschaft in der (26 Spiele).