FC Bayern: Franck Ribery wohl vor Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien

Franck Ribery wird wohl nicht in Europa bleiben. Der Franzose hat sich für einen Transfer nach Arabien entschieden.

Franck Ribery hat sich offenbar für einen Wechsel nach oder entschieden. Der ehemalige Spieler des soll noch am heutigen Freitag seinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Dies meldet die Bild.

Bereits am Donnerstag habe er an der Säbener Straße den obligatorischen Medizincheck vor einem Wechsel absolviert und reise demnach heute in das Destinationsland.

FC Bayern: Franck Ribery wohl doch nicht nach Frankfurt

Den neuen Klub Riberys allerdings konnte die Boulevard-Zeitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermelden. So oder so scheint klar: Ein Verbleib in Europa oder gar in war für den 36-Jährige keine Option. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Ribery könne sich anschließen.

Der Linksaußen spielte von 2007 bis 2019 für den FC Bayern. Sein Vertrag beim Rekordmeister wurde allerdings nicht über den 30. Juni hinaus verlängert. Zuletzt betonte Ribery, eine Entscheidung treffen zu wollen, die auch seiner Familie entgegenkäme.