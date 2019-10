FC Bayern München: Gnabry-Vater legte einst Veto gegen Bayern-Wechsel ein, Hernandez in Frankreich-Kader - alle News und Gerüchte zum FCB

Serge Gnabry hat verraten, dass sein Vater einst einen Wechsel zum FC Bayern verhinderte. Zudem wurde ein Wunsch von Niko Kovac nicht erhört.

Nach dem furiosen 7:2-Erfolg des FC Bayern bei heißt es am Wochenende wieder: -Alltag. Samstagnachmittag ist die TSG zu Gast beim deutschen Rekordmeister.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Derzeit in aller Munde ist nach wie vor Serge Gnabry, der mit einem Viererpack gegen die Lillywhites für Aufsehen sorgte. Der Nationalspieler hat nun verraten, dass er schon vor vielen Jahren fast nach München gewechselt wäre. Ein Transfer scheiterte aber am Veto seines Vaters.

„Wir dürfen unsere Identität nicht verlieren. Viele Klubs sind heute kickende Konzerne, zusammengekaufte Haufen. Das kann nicht unser Weg sein.“ Herbert #Hainer#Säbener51 pic.twitter.com/P9FUOQHNhg — (@FCBayern) 4. Oktober 2019

Zudem: Lucas Hernandez wurde trotz seiner Blessur für die anstehenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft nominiert. Und das, obwohl FCB-Trainer Niko Kovac sich gewünscht hatte, dass der Weltmeister sich bestmöglich auskurieren darf.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Gnabrys Vater verhinderte einst Wechsel zum FC Bayern München

Angreifer Serge Gnabry vom FC Bayern München hat verraten, dass er schon als Kind beinahe beim deutschen Rekordmeister gelandet wäre. Ein Wechsel scheiterte damals am Veto seines Vaters Jean-Hermann.

"Oh Mann, da war ich stinksauer", sagte Gnabry mit Blick auf den geplatzten Wechsel nach München im Bayern-Magazin 51 . Er ergänzte: "Ich war völlig fertig und habe geweint. Aber mein Papa blieb hart."

Bayern-Trainer Niko Kovac: "Steigt Gnabry hoffentlich nicht zu Kopf"

Kovac-Wunsch nicht erfüllt: Hernandez trotz Verletzung für nominiert

Am vergangenen Samstag wurde Lucas Hernandez zur Halbzeit ausgewechselt und musste im Anschluss gegen Tottenham Hotspur passen. Wie Trainer Niko Kovac am Donnerstag bekanntgab, wird der Franzose zudem am Wochenende gegen Hoffenheim fehlen, um sich weiter zu regenerieren.

Les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les 2 matchs de qualifications à l'EURO 2020 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



Islande🆚France (vendredi 11/10 à 20h45)

France🆚Turquie (lundi 14/10 à 20h45) pic.twitter.com/3oKlP5bJR6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 3. Oktober 2019

Dementsprechend dürfte die Nachricht, dass der Weltmeister trotzdem in den Kader der französischen Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele berufen wurde, nicht für Jubelstürme beim Bayern-Coach sorgen.

Kovac hatte sich eigentlich gewünscht, Hernandez in der Länderspielpause langsam an dessen Comeback heranzuführen.

Bayern-Legende Franck Ribery: "Verantwortung in Florenz noch größer"

Routinier Franck Ribery sieht sich bei bei seinem neuen Klub AC Florenz in einer Rolle mehr mit mehr Verantwortung und fühlt sich darin offenbar sehr wohl. "Bei Bayern war ich wichtig für die Mannschaft. Aber ich glaube, in Florenz ist meine Verantwortung sogar noch größer. Weil wir hier eine sehr junge Mannschaft haben. Mit meiner Erfahrung kann ich ihr helfen", sagte der Franzose in einem Interview mit dem Vereinsmagazin des FC Bayern.

Der 36-Jährige ist bei der Viola ein Hoffnungsträger. Mit dem daraus resultierenden Druck kann Ribery nach eigenen Angaben gut umgehen: "Natürlich sind die Erwartungen groß. Wegen meiner Karriere, wegen meiner Erfolge mit Bayern, wegen meines Namens. Aber ich mag diesen Druck und brauche ihn auch. Ich will ja selbst etwas erreichen hier, für den Klub und die Fans. "

FC Bayern: Kovac warnt nach 7:2-Gala bei Tottenham

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat nach der Champions-League-Sternstunde bei Tottenham Hotspur seine Stars vor Hochmut gewarnt. Das 7:2 sei ein "Statement" gewesen, mehr auch nicht. "Es ist wichtig, dass wir den Boden nicht unter den Füßen verlieren. Wir haben noch nichts erreicht. Deshalb: sachlich und bescheiden bleiben", forderte der 47-Jährige vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen die TSG Hoffenheim.

Den FC Bayern erwarte "ein immens schweres" Spiel: "Wir müssen die gleiche Leistung wie gegen Tottenham zeigen. Wir sind gefragt. Wir müssen uns strecken. Wir wollen Erster bleiben und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen", sagte Kovac am Donnerstag. Um wie gefordert "die Sinne zu schärfen", gönnte Kovac seinen Spielern nach der Belastung in der Königsklasse diesmal keinen trainingsfreien Tag.